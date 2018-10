Deel dit artikel:













Beschieting restaurant De Blauwe Hoek was een vergissing, zegt eigenaar Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een dag na de beschieting van restaurant De Blauwe Hoek in Arnhem, zit de schrik er nog goed in bij de eigenaar. 'Ik ben er kapot van', zegt Batal Ünal. 'Ik begrijp nog steeds niet waarom dit is gebeurd. Ik denk dat ze het verkeerde adres hebben beschoten. Dit is een vergissing.'