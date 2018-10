Twee gewonden bij frontale botsing op N301

TERSCHUUR - Op de Zelderzeweg (N301) bij Terschuur zijn woensdagochtend twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde even na half negen. Volgens een videocorrespondent verloor een van de automobilisten de macht over het stuur, waardoor de wagen op de andere weghelft belandde. Een botsing met een tegemoetkomende auto was het gevolg.

Beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

Vanwege het ongeval was de Zelderzeweg enige tijd in beide richtingen afgesloten.