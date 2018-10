Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoge Veluwe weert zwijnen vanwege dodelijke varkenspest Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe sluit het natuurgebied voor wilde zwijnen. Aanleiding is de Afrikaanse varkenspest, die steeds verder oprukt richting Nederland. Inmiddels is het dodelijke virus ook in België aangetroffen.

De Afrikaanse varkenspest is niet schadelijk voor mensen. Maar onder wilde zwijnen en varkens lijkt de ziekte maar niet te stoppen. Het ziektebeeld lijkt veel op dat van de 'klassieke' varkenspest: koorts, futloze varkens, gebrek aan eetlust, ontstoken oogslijmvliezen, rode huid, (bloederige) diarree en braken. De dieren kunnen eraan overlijden. Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft nu besloten per direct haar varkenspoortjes af te sluiten om te voorkomen dat besmette varkens van buitenaf het natuurgebied binnenkomen. Herten kunnen het raster nog gewoon in en uit. Tijdelijke maatregel Het betreft een tijdelijke maatregel die afgelopen maandag is aangekondigd tijdens een bestuurlijk overleg met Gelders gedeputeerde Drenth. Daar is ook aangedrongen op een heroverweging van het provinciale ontrasteringsbeleid. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is van mening dat het in verband met besmettelijke dierziekten, zoals de Afrikaanse varkenspest en MKZ, cruciaal is dat de Veluwe middels het sluiten van rasters kan worden afgegrensd. Zie ook: Onrust onder boeren over dodelijke varkenspest 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: