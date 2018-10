Familie Andropov definitief uitgezet naar Oekraïne

CULEMBORG - De broers Maksim en Dennis Andropov moeten definitief het land verlaten. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. In juli werd het hele gezin al uitgezet naar Oekraïne, maar op een toeristenvisum keerden de jongens terug.

Maksim (14) en Dennis (10) gingen ook weer naar hun oude school in Culemborg. De juridisch begeleider van het gezin, Frank King, zei eerder dat de broers zich prettig voelen in Nederland. 'De jongens gaan ook naar school, dat mag gelukkig.'

Kinderpardon

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Dennis (10) en dochter Arina (5). Zij woonden 17 jaar in Nederland. De eerste dertien jaar verbleven ze hier zonder verblijfsvergunning. Daarna startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze wilden aanspraak maken op het kinderpardon, maar dat is niet gelukt.

De nog lopende procedures mocht het gezin niet meer hier afwachten. Vanwege nieuwe feiten en omstandigheden, zoals de gezondheid van de kinderen, vroeg de familie opnieuw om gedurende de procedures in Nederland te mogen blijven. Dat verzoek is dus wederom afgewezen.

'Snel handelen'

'We gaan ons beraden', reageert de juridisch begeleider van het gezin op de uitspraak van de rechtbank. 'Veel tijd is er niet, we moeten snel handelen. Daarnaast is er nog het verzoek bij de staatssecretaris om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid.'

Nieuwe procedures moet de familie in Oekraïne afwachten.

Zie ook: