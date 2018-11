LIVE: De Gelderse Top 100 de hele dag op Radio Gelderland

Vandaag treden verschillende artiesten live op in onze uitzending. Je kunt dat live volgen via de meekijkradio, en vanaf 10.00 uur ben je ook welkom in ons pand aan de Rosendaalseweg 704 om de artiesten van dichtbij te bewonderen.

De optredens op een rijtje:

Tussen 07.00 en 08.00 uur - Rox van Driel

Tussen 08.00 en 09.00 uur - Marlane

Tussen 09.00 en 10.00 uur - Hein Miggelbrink (De Spitfires)

Tussen 10.00 en 11.00 uur - Lain Barbier

Tussen 11.00 en 12.00 uur - Arjan Koenen en Hilde Vos

Tussen 12.00 en 13.00 uur - Ernst Daniel Smid en Knipping & Knipping

Tussen 13.00 en 14.00 uur - Boh Foi Toch

Tussen 14.00 en 15.00 uur - Marieke van Ruitenbeek

Tussen 15.00 en 16.00 uur - Penny Leen

Een paar leuke weetjes over de Gelderse Top 100:

Hofleveranciers zijn (net als in 2017) Normaal (& Bennie Jolink) en Frank Boeijen (& Groep) met 7 noteringen. Vorig jaar hadden ze er beiden nog 8!

Van de 100 platen in de lijst zijn er 20 afkomstig uit Nijmegen, gevolgd door Arnhem met 14 noteringen en Hummelo met 9 noteringen.

De 'oudste' nieuwkomers zijn Koos Alberts met 'Eenmaal kom jij terug' uit 1988 en de Havenzangers met 'Aan het strand stil en verlaten' uit 1989.

De oudste plaat in de lijst is 'Mijn Gebed' van D.C. Lewis uit 1970 (48 jaar oud) gevolgd door 'Al Mot Ik Krupe' van Gradus van Nimwegen 47 jaar en Arne Janssen (Meisjes met rode haren) dat 46 jaar geleden uitkwam.

De Gelderse Top 100 van 2018

11 Als je danst met mij – Lisanne Spaander & Jeroen van de Boom

12 Oerend hard – Normaal

13 Die ene echte vriend ben jij – Rox van Driel

14 Zeg me dat het niet zo is – Frank Boeijen Groep

15 Banger hart – Rob de Nijs

16 Köttel dwars – Opschaakl'n

17 Al mot ik kruupe – Gradus van Nimwegen

18 Vechtersbaas – Lisanne Spaander

19 De tijd van mijn leven – Belinda Kinnaer

20 Man....vrouw.....of geen van 2 – Knipping & Knipping

21 5 in de klok – Frans Duijts

22 't Hundjen – Boh Foi Toch

23 Meisjes met rode haren – Arne Jansen

24 Steamy windows – According to Mary

25 4853 – Marcel Verbeek

26 Dichterbij de hemel kom ik niet – Maarten Peters

27 Brommers kieken – Jovink & de Voederbietels '

28 Follow your heart – Amira & Ruhan Du Toit

29 Annabel – Hans De Booij

30 't Huusken an de diek - The spitfires

31 Who needs you – Loren Nine

32 't Armenhuus – Boh Foi Toch

33 Ik zing een lied voor jou – Knipping en Knipping

34 Vreemde vogels – Enge Buren

35 Alie – Normaal

36 Verlegen – Ruben Schaap

37 Without remorse – PennyLeen

38 't Kampvuur laait -Normaal

39 Als de dag van toen – Ernst Daniel Smid

40 Aan de grens van de Duitse heuvelen – De Sunstreams

41 The long road – Hilde Vos

42 Ene met de jas aan – Half gas

43 Zwart Wit – Frank Boeijen Groep

44 Als een meeuw in de wind – Arne Jansen

45 Only love – Yara Beeks

46 't Wurd Tied – Normaal

47 Burning heart – Vandenberg

48 Maak wat van je leven – Björn Litjes

49 Dans je de hele nacht met mij – De Sjonnies

50 De Betuwe – Dick Van Altena

51 Hallelujah – Lisa Lois

52 Een nacht met jou – Arjan Koenen

53 Alleen maar leuke dingen – Vinzzent

54 De Verzoening – Frank Boeijen Groep

55 Life ain't easy – Lain Barbier

56 Vrouw Begeerdink – Boh Foi Toch

57 Als ik jou zie – Aukje

58 Jij denkt maar dat je alles mag van mij – Frans Duijts

59 De fles – Joop Boxstart

60 Eenmaal kom jij terug – Koos Alberts

61 All of my days – Collin Hoeve

62 Mijn gebed – D.C. Lewis

63 Mij hou je niet tegen – Johnny Boeve

64 Eens komt de dag – Michel Wolsink

65 Zwemmen zonder slip – De Sjonnies

66 Aan de bezitters van een ziel – Frank Boeijen

67 Stiekem gedanst – Toontje Lager

68 5 Miles to empty (feat. Lisa Lois) – Chris Hordijk

69 Eens zal de Betuwe in bloei weer staan – Dick Van Altena

70 Foto van vroeger – Rob De Nijs

71 Daldeejen – Normaal

72 Blijf vannacht bij mij – Frans Duijts

73 Guitar king – Hank The Knife & The Jets

74 Mis je zo graag – Waylon & Claudia de Brey

75 De haan is dood – De Spitfires

76 Ave Maria – Amira

77 Laat maar lekker waaien – Mark van Veen

78 De rivier – Stephanie Struijk

79 Slavenkoor – Assekruus

80 Later(Als je groter bent) – De Boetners

81 Weet jij wel – Marlane

82 #1(FBKgames Anthem) – Chris Hordijk

83 Zeven oceanen – Belinda Kinnaer

84 Do you remember – Long Tall Ernie & The Shakers

85 In ons cafe - Frans Duijts en Django Wagner

86 1000 bange nachten - Femke Hnegeveld

87 Sem – Gea Rexwinkel

88 Al jaren truckchauffeur – Ronnie Ruysdael

89 Ticket naar de zon – Rox van Driel

90 Alle Vrouwen – Hans De Booij

91 Dichtbij – Okesweer

92 Rust in my strings - Femke Hengeveld

93 Hier komt de storm – Frank Boeijen

94 Echte vrienden – Koos Alberts & Pierre van Dam

95 Dromendans – Vinzzent

96 Vri-jheid - Bonne route

97 Alles is zo sexy aan jou – Willem Barth

98 Bidden – Joop Boxtart & Jos van Amerongen

99 Aan het strand stil en verlaten - De Havenzangers

100 Ale ale ale – Joey Hartkamp