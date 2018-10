Ongeluk met meerdere auto's op A50 veroorzaakt lange file

HETEREN - Op de A50 richting Arnhem is woensdagochtend tussen Heteren en Renkum een ongeluk gebeurd. Voor zover bekend waren er meerdere auto's bij betrokken.

Volgens de ANWB was de linkerrijstrook enige tijd afgesloten. Dat resulteerde in een lange file. Op het hoogtepunt stond er bijna 10 kilometer.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Rond 8.15 uur was de weg weer vrij.