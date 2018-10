'Nog steeds 1900 Nijmeegse panden vermeend illegaal verkamerd'

NIJMEGEN - 'Verkamering', het is iets dat al jaren, dan wel niet decennia speelt in Nijmegen. Huizen worden gekocht, opgedeeld in verschillende kamers of appartementen en vervolgens verhuurd. De Nijmeegse politiek buigt zich woensdagavond weer over het onderwerp. Tien Nijmegenaren hebben zich gemeld om in te spreken.

'Het is voor het eerst in jaren dat we iets doen', klopt wethouder Harriët Tiemens (Wonen) zichzelf op de borst. En dat er iets gebeurt, is inderdaad correct. Sinds de zomer zijn er strengere regels in de Waalstad.

Bij drie of meer huurders is er een vergunning nodig, dat was eerst bij vijf personen of meer. Daarnaast mogen woningen met een WOZ-waarde onder de 183.000 euro niet worden opgesplitst. Zo worden ze behouden voor starters. Ook mogen woonhuizen niet worden ingesloten door opgedeelde huizen. Met deze en andere maatregelen hoopt de wethouder grip te krijgen op de 'verkamering' in de stad.

Realiteit weerbarstig

Waar de maatregelen mooi klinken, is de realiteit weerbarstig. Ondanks een inkeerregeling waarbij pandeigenaren woningen onder soepele voorwaarden konden vergunnen, zijn er nog steeds 1900 woningen vermeend illegaal 'verkamerd', zo schat stichting Kamerbreed. Het zijn huizen zonder vergunning, waar wel gewoond wordt door meerdere huurders.

Wethouder Tiemens vindt het getal nattevingerwerk, maar erkent de problemen. 'Het is illegaal, dus we weten het niet', zo zegt ze. In de hele stad controleren en handhaven is lastig. 'Er is geen capaciteit om alles in een keer op te lossen. Maar die capaciteit is er nooit.'

Zes probleemgebieden

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) richt zich daarom op zes probleemgebieden. 'Daar wordt al langer overlast gemeld', legt Tiemens uit. Met strakke controle en handhaving op vergunningen hoopt de gemeente voor een 'preventieve werking' te zorgen. 'Dan denken eigenaren toch: die gemeente is echt aan het handhaven, ik moet zorgen dat ik mijn zaakjes op orde heb', meent de wethouder.

In de rest van de stad wordt vooralsnog alleen ingegrepen als er incidenten zijn. Panden die zonder vergunning zijn opgedeeld worden dus veelal ontzien. Volgens stichting Kamerbreed en verschillende oppositiepartijen is dat onacceptabel. Zo eisen de PvdA en Stadspartij de Nijmeegse Fractie een acute stop voor nieuwe vergunningaanvragen. Eerst moeten de zaken op orde zijn, zo stellen ze. 'Je kunt niet verder gaan op een fundament dat te slap en niet helder is', voegt Ralf Nieuwenhuijsen van stichting Kamerbreed toe.

Noodkreten uit de hele stad

Bij Omroep Gelderland hebben zich inmiddels al veel Nijmegenaren gemeld. Van het centrum tot Lindenholt. 'Onze achterburen woonden vijftig jaar in hun woning toen het na overlijden werd verkocht. Binnen korte tijd was het pand opgedeeld in zeven kamers. Het pand ernaast staat nu ook te koop en maakt reclame met acht kamers. Laat het niet gebeuren dat die woning dezelfde bestemming krijgt', schrijft een bewoner van de Coehoornstraat in een 'noodkreet'. In de Professorenbuurt schatten bewoners dat veertig procent van de woningen illegaal is 'verkamerd'. 'Ik ben radeloos', vertelde een van hen eerder.

Het tij zal niet snel gaan keren. Wethouder Tiemens verwacht dat er een lange adem nodig is om alle problemen op te lossen. 'Het gaat niet van de een op de andere dag. We zijn op de goede weg', vertelt ze hoopvol. Aan het einde van het jaar zal de gemeentelijke aanpak worden geëvalueerd.

Ondertussen ziet de NVM dat steeds meer Nijmeegse woningen worden opgekocht door investeerders of ouders die er kinderen met mede-studenten in laten wonen. 'Dat zien we heel veel', vertelt Marcel Hermsen van de NVM in Nijmegen. 'Er komen iedere week zes nieuwe verzoeken voor 'verkamering' binnen', weet stichting Kamerbreed.

De wethouder moet niet aan een stop of een andere aanpak denken. 'We zijn hier net mee begonnen en moeten het zo doorzetten', besluit ze.

