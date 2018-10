Henk de Jong teleurgesteld: 'We lieten elkaar stikken'

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong wond er na afloop van de pijnlijke nederlaag tegen PEC Zwolle geen doekjes om. 'Hier kun je niet tegen voetballen', schamperde de coach over de vijf tegengoals.

De Graafschap viel dinsdagavond op door geschutter en vloog kansloos uit het bekertoernooi. Het vizier kan weer helemaal worden gericht op de veel belangrijkere competitie waarin de Superboeren een keiharde strijd leveren voor lijfsbehoud.

Tegen een sterk PEC Zwolle viel er niets te halen op De Vijverberg. 'Je hoopt na de 4-1 op Excelsior van zaterdag op wat schwung', sprak De Jong. 'Maar ik heb het niet gezien. Zij waren gewoon beter, klaar. Ik vind het jammer, want de beker is prachtig. Dit is daarom heel vervelend.'

Afspraken negeren

De Jong ging er niet heel diep op in, maar kon het niet laten om harde noten te kraken. De tegengoals vielen ook wel heel makkelijk en dat was niet voor het eerst. Voor rust had een dolend De Graafschap niets te vertellen. 'Het waren bloopers', oordeelde De Jong. 'We komen afspraken gewoon niet na en laten elkaar verzuipen. Dat kan natuurlijk niet. Wat dat is? Ja, ook wel gogme. Het is duidelijk dat we nog flinke stappen moeten maken. '

Geen onwil

Erik Bakker kon zich daar wel bij aansluiten. 'We liepen in de eerste helft overal achteraan. Het klopte niet. Dan ziet het er ook al gauw niet uit. Het is echt geen onwil', reageerde de middenvelder in de catacomben van De Vijverberg. Even verderop stond Stef Nijland die tegen zijn oude club niet in het stuk voor kwam. 'Je zou denken dat we er van geleerd hebben. Maar het overkomt ons weer', haalde Nijland bijvoorbeeld de 5-0 deceptie terug tegen Sc Heerenveen.

'Je hamert er vooraf op en bespreekt alles. Maar we hebben totaal geen recht van spreken. Voetbal is een spel van fouten en daar hebben we er vanavond veel te veel van gemaakt', aldus Nijland die door De Jong vroegtijdig naar de kant werd gehaald.