Politiek Zutphen over tekort: we hadden eerder moeten ingrijpen

WARNSVELD - De gemeenteraad had eerder moeten ingrijpen en wethouders hadden beter moeten controleren. Dan had de gemeente niet nu met een gat van 12 miljoen euro per jaar op de begroting gezeten. Dat zeggen de meeste politieke partijen in de Zutphense gemeenteraad op een avond van Omroep Gelderland en lokale omroep B-FM.

Zutphen moet de komende vier jaar jaarlijks 12 miljoen euro bezuinigen. Vlak na de verkiezingen werd duidelijk dat de gemeente geen overschot had van 8 miljoen, maar juist een enorm tekort. Volgende week maandag wordt in de gemeenteraad gestemd over waarop wordt bezuinigd. Dinsdagavond waren de politieke partijen bij een informatieavond om met inwoners van Zutphen te praten over de bezuinigingen.

Bekijk hier de livestream terug (de tekst gaat verder onder de video).

'Op de centen letten'

De VVD geeft aan dat de partij wel keer op keer heeft gewaarschuwd om op de centen te letten, maar uiteindelijk is pas een jaar geleden besloten om eens goed naar de inkomsten en uitgaven te kijken. 'Daar ben ik niet tevreden mee, dat kan je wel zeggen', aldus raadslid Antje van Dijk van de VVD. 'Het is niet zo dat we naïef zijn geweest. We hadden het gevoel dat er iets niet klopte, maar de informatie kwam maar niet.'

De VVD zit samen met PvdA, GroenLinks en SP in het college. De coalitiepartijen moeten met een plan komen om de gaten in de begroting weg te werken.

'Hand in eigen boezem steken'

D66 benadrukt dat de gemeente bij de bezuinigingen nadrukkelijk naar zichzelf moet kijken. Raadslid Ingrid Timmer: 'Hoe kan het dat er 2 miljoen wordt gevraagd voor een verbeterplan voor sociale dienst Het Plein, terwijl er geen plan lag? Het plan komt er niet, maar het geld is weg. Hoe kan het dat de sportvelden worden aangepakt, maar dat het aanvragen van krediet wordt vergeten? Hoe kan het dat je in de begroting tekort schiet omdat vergeten wordt de btw erbij te rekenen?' Allemaal voorbeelden van een gebrek aan bestuurskwaliteit en toezicht, vindt D66-raadslid Timmer.

De SP wijst vooral naar de Rijksoverheid, die flink heeft bezuinigd op de zorg toen de taken werden overgeheveld naar de gemeenten. De partij vindt vooral dat in Den Haag verhaal moet worden gehaald. De grootste problemen in Zutphen komen doordat er zoveel geld wordt uitgegeven aan de huishoudelijke hulp en aan de jeugdzorg, stelt Nils Müller van de SP. En dat komt volgens hem doordat er te weinig financiële ondersteuning is vanuit het Rijk.

Grootste klappen in de zorg

Het betekent wel dat bij de bezuinigingen de grootste klappen in Zutphen gaan vallen in de zorg: er wordt flink gesneden in het armoedebeleid, en in het budget voor de jeugdzorg. Een meerderheid in de raad is daar voor. Voor de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek lijkt geen meerderheid.

En een deel van de bezuiniging moet komen uit een intensievere samenwerking met andere gemeenten, vindt D66: 'Waarom willen wij altijd alles per se alleen doen? Kijk naar de Achterhoek, daar bestaat een mooie samenwerking tussen gemeenten', zegt raadslid Timmer. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie binnen de jeugdzorg zou volgens haar meer samengewerkt kunnen worden. Dit zou geld besparen omdat kinderen en jongeren dan eerder geholpen kunnen worden.

Onderzoek

Over één ding zijn alle partijen het eens: er moet zo snel mogelijk een onderzoek komen naar hoe het zo fout heeft kunnen lopen. Alle oppositiepartijen hebben hiertoe een motie ingediend, waarin ze voorstellen de Rekenkamer onderzoek te laten doen, samen met een onderzoeksbureau. Alleen over hoeveel dat mag kosten verschillen de meningen. Daar komt maandag meer duidelijkheid over.