'Amateuristische' overvaller die moeder en kind bedreigde liet DNA achter

WINTERSWIJK - De Kruidvat aan de Wooldstraat in Winterswijk is op 11 april met grof geweld overvallen. Hierbij liet de overvaller tijdens zijn 'amateuristische overval' de plastic tas met sigarettenwaar vallen. Op deze plastic tas heeft de politie sporen gevonden waarop DNA van de dader zat.

Dit maakte de politie dinsdagavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht op NPO1.

'Overvaller komt uit de buurt'

Op basis van de route van en naar de Kruidvat denkt de politie dat de overvaller waarschijnlijk uit de buurt komt. 'Hij wist heel goed de bewakingscamera's te ontwijken en zo uit het zicht te blijven. Ook liep hij resoluut op zijn doel af', vertelde een woordvoerder in Opsporing Verzocht.

Bedreiging jonge moeder

Nadat de overvaller de kassa van de Kruidvat leegroofde en de winkel uitrende, bedreigde hij meerdere mensen met een mes. Zo ook een jonge moeder en haar 15 maanden oude peuter. 'Hij maakte daarbij meerdere steekbewegingen richting moeder en kind.' Tijdens zijn vlucht verloor de overvaller de helft van zijn buit en liet hij de tas met sigarettenwaar achter in de winkel. Volgens de politie duidelijk een amateuristische overal.

Eerder toonde Omroep Gelderland deze bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma BureauGLD.

Signalement

Wie herkent de gewelddadige overvaller op de Kruidvat in Winterswijk? De politie is op zoek naar getuigen. Het gaat om een blanke jongeman tussen 18 en 25 jaar met een smal postuur. Hij is ongeveer 1.75 meter lang en hij had bruine ogen.

Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas met capuchon, een zwarte broek en een zwarte bivakmuts. Hij sprak volgens de politie in straattaal tijdens de overval.

Zie ook: Gewelddadige overval op Kruidvat: wie herkent de dader?