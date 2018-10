Ester Weststeijn nieuwe burgemeester van Rozendaal

ROZENDAAL - Ester Weststeijn (41) wordt de nieuwe burgemeester van Rozendaal. Ze is nu nog concerncontroller bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Weststeijn volgt VVD'er Jan Hendrik Klein Molekamp op, die zijn functie moet neerleggen omdat hij in januari 70 jaar wordt. Klein Molekamp was sinds 2009 burgemeester van de kleinste gemeente van Nederland.

Het was eerder dit jaar onzeker of Rozendaal wel een nieuwe burgemeester zou krijgen. Het provinciebestuur betwijfelde of de gemeente wel zelfstandig door zou kunnen gaan. Uiteindelijk was er voldoende vertrouwen in de kracht van Rozendaal.

Scherp, ambitieus paardenmeisje

Op Twitter noemt Weststeijn zich onder meer 'scherp, nieuwsgierig, betrouwbaar en ambitieus.' Dat laatste zal de huidige burgemeester Klein Molekamp misschien verbazen. Hij stelde voor iemand te kiezen die richting het einde van zijn carrière gaat. 'Iemand die midden in zijn carrière zit, vindt hier te weinig uitdagingen en te weinig problemen.'

Weststeijn omschrijft zich ook als 'paardenmeisje' en 'boekenwurm'. Op LinkedIn voegt ze er onder meer aan toe dat ze gericht is 'op het leggen van verbindingen tussen mensen, rollen en processen'.

Jonge moeder

Corine ter Brugge, voorzitter van de vertrouwenscommissie, begrijpt het gevoel van Klein Molekamp wel. 'We hebben daar goed op doorgevraagd. Het liefst hebben we natuurlijk iemand die in elk geval zes jaar blijft. Ze had er een goed antwoord op. Ze zei dat ze als jonge moeder nu anders in het leven staat. Het is een bewuste keuze van haar om het drukke westen te verruilen voor Rozendaal. Ze wil haar kinderen hier in alle rust laten opgroeien.'

Weststeijn is getrouwd en heeft kinderen van 3 en nog geen jaar oud. Ze is niet aan een politieke partij verbonden. Weststeijn zat op het vwo op het Rhedens Lyceum in Rozendaal en is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onder meer cum laude afgestudeerd in de richting bestuurskunde.

Ervaring met organisatieveranderingen

Als concerncontroller adviseert ze onder meer wethouders over financiën, zegt Ter Brugge. 'Ze weet ook veel van informatica en privacy. Ze heeft een prachtig trackrecord.' En, ook belangrijk voor Rozendaal de komende jaren: 'Ze heeft veel ervaring met organisatieveranderingen. We kunnen haar kennis en kunde goed gebruiken.'

Klein Molekamp neemt 31 januari afscheid. De installatie van Weststeijn is in februari.

Zie ook: