Daphne Bergman nieuwe burgemeester Beuningen

Na het vertrek van Carol van Eert naar Rheden nam de 55-jarige Bergman de honneurs al tijdelijk waar. In totaal waren er 21 kandidaten voor het hoogste ambt van de gemeente. 'We hebben iedere kandidaat onafhankelijk beoordeeld', benadrukt de vertrouwenscommissie.

Volgens die vertrouwenscommissie kan Bergman een 'boegbeeld voor de gemeente' zijn. 'Ze past goed in ons profiel, treedt graag naar buiten en is een benaderbare bestuurder', zegt voorzitter Sijmen Versluijs. Aangezien Bergman een bekende is in Beuningen, heeft hij ook alvast een tip. 'Af en toe moet ze tot tien leren tellen. Ze is natuurlijk heel erg gedreven. Soms moet je dan even wat voorzichtigheid betrachten', zo zegt Versluijs.

Bekijk de reactie van Sijmen Versluijs (PvdA). Tekst gaat verder onder de video.



Twee kandidaten aangedragen

In totaal draagt de gemeenteraad twee kandidaten aan bij Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken. Vrijwel altijd neemt de minister de voorkeur van de raad over. De tweede kandidaat moet wettelijk gezien geheim worden gehouden.

De nieuwe burgemeester wordt 11 januari beëdigd. Daphne Bergman was voor haar tijd in Beuningen lange tijd werkzaam als wethouder in Gouda.