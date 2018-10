'Pleegouder worden was niet de vraag, dat deden we gewoon'

HEDEL - Toen ze 13 jaar geleden benaderd werden om pleegouder te worden voor hun kleindochters Anastasia en Alina hebben ze geen moment getwijfeld. Opa en oma Toine en Jannine Vaessen uit Hedel namen beide kinderen in huis.

Hun vader en moeder kunnen niet voor hen zorgen, omdat ze een zwervend bestaan leiden. Alina is zelfs in Spanje geboren, maar nooit aangegeven door de ouders. Uiteindelijk kregen opa en oma telefoon uit Duitsland. De kinderen werden daar bij de ouders weggehaald.

Omdat Anastasia en Alina geen papieren hadden, was het nog een hele klus om pleegouder te worden van hun kleinkinderen. Ook het laten inenten van de kinderen was hierdoor ingewikkeld. De nu 16- en 15-jarige Anastasia en Alina weten bijna niet beter dan dat hun opa en oma hun opvoeders zijn. En door de familieband werkt het ook goed, denkt Jannine.

Week van de Pleegzorg

Toine en Jannine Vaessen zijn geen uitzondering. Pleeggrootouders maken 15 procent uit van alle pleegouders. Deze woensdag start de landelijke Week van de pleegzorg. Pleegzorg Nederland heeft in deze week speciale aandacht voor de opvang van pleegkinderen door familie.

Volgens manager Goessens van de grootste pleegzorginstelling in Gelderland, Entrea Lindenhout, ligt de opvang binnen de familie ook ten grondslag aan de voortdurende zoektocht naar pleeggezinnen. 'Pleeggrootouders vangen alleen kinderen uit de eigen familie op en stoppen daarmee als het kind meerderjarig is.'

Vraag naar pleeggezinnen

Ook willen pleegzorginstellingen zoveel mogelijk kinderen in 'gewone' gezinnen opvangen, in plaats van bijvoorbeeld woongroepen of internaten. Dat zorgt eveneens voor een aanhoudende vraag naar nieuwe pleeggezinnen.

De aftrap woensdagochtend van de Week van de Pleegzorg in De Glind (gemeente Barneveld) wordt omlijst door een mini-voetbalwedstrijd tussen een team van pleeggrootouders en pleegkleinkinderen enerzijds en oud-spelers van Ajax, onder wie Sjaak Swart, Simon Tahamata en John Bosman.