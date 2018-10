De Graafschap laat zich makkelijk slachten door PEC en vliegt uit bekertoernooi

DOETINCHEM - Voor De Graafschap is het bekertoernooi alweer voorbij. De Superboeren gingen in eigen huis kansloos onderuit tegen PEC Zwolle in een waar doelpuntenfestijn. Het werd 5-2 voor de club uit Overijssel.

De Graafschap trad aan met vier verdedigers. Henk de Jong posteerde Javier Vet op het middenveld en Stef Nijland in de punt van de aanval. Na de eclatante 4-1 zege op Excelsior in de competitie zou het vertrouwen moeten zijn toegenomen, maar vanaf het begin was PEC Zwolle de baas op de matig gevulde Vijverberg.

Na een klein kwartier ging Bakker op het middenveld in de fout. PEC schakelde snel op en Genreau vond Flemming bij de tweede paal. De Graafschap stond erbij en keek ernaar. Flemming maakte tien minuten later ook simpel de 0-2. De spits kreeg alle vrijheid, de Superboeren gaven geen enkele druk op de bal en met een simpele schijnbeweging stond iedereen opnieuw verkeerd.

De Graafschap was bijzonder slordig in de passing en kreeg nauwelijks kansen. El Jebli was er tien minuten voor rust nog het meest dichtbij met een kopstoot die net naast zeilde. Op slag van rust bepaalde kwelgeest Flemming de ruststand echter op 0-3 en leek het duel wel gespeeld.

Na rust gaf De Graafschap toch nog even flink gas. Eerst testte Van Mieghem na goed werk de vuisten van Van der Hart en even later kopte Vet raak uit een vrije trap van invaller Hamdaoui (1-3). Het technisch vaardige tPEC antwoordde echter razendsnel en via Van Duinen werd de marge weer op drie gebracht.

De Graafschap richtte zich nog één keer een beetje op, maar echt overtuigend was het allemaal niet. Bakker scoorde in de as met een prima schot de 2-4, maar weer sloeg PEC snel daarop genadeloos toe. Flemming kopte zijn vierde goal tegen de touwen en De Graafschap was knock-out.

Eindstand De Graafschap - PEC Zwolle: 2 - 5

71e: kopbal Flemming na een assist van Van Duinen gooit dit bekerduel definitief in het slot. Het is al zijn vierde! 2-5. De goals vallen wel heel makkelijk bij De Graafschap. Ook voor Etemadi (foto onder) een zure avond.

64e: Erik Bakker krijgt de bal aangespeeld en haalt direct uit in de as van het veld. Van der Hart staat op het verkeerde been. Het is 2-4.

56e: Het is 1-4. Een snel antwoord van PEC dus dat weer succesvol is in de omschakeling. Mike van Duinen profiteert van geschutter achterin bij De Graafschap. In een fase waarin de thuisploeg eindelijk was beter ging spelen.

De Graafschap is niet opgewassen tegen PEC Zwolle vanavond (foto Wil Kuijpers)

53e: vrije trap van invaller Hamdaoui komt bij de tweede paal op het hoofd van Vet die fraai binnenkopt in de lange hoek. Het is 1-3.

44e: misverstand achterin bij De Graafschap dat zwak speelt vanavond. Flemming profiteert en schiet vanuit een moeilijke hoek knap binnen. Dit duel is gespeeld, zo lijkt het.

De kwelgeest van De Graafschap is vanavond Zian Flemming die een loepzuivere hattrick maakt (foto Wil Kuijpers)

36e: eerste grote gevaar De Graafschap. El Jebli kopt naast na een voorzet van Owusu.

23e: PEC komt op 0-2. Wat een vrijheid op rechts voor Flemming die met een droge en simpele knal opnieuw scoort. De Graafschap stelt teleur tot nu toe.

14e: Erik Bakker leidt balverlies, PEC schakelt snel om en scoort via Genreau en spits Zian Flemming die scoort. PEC is ook de betere ploeg in het eerste kwartier.

Trainer Henk de Jong in gedachten verzonken een half uur voor de aftrap tegen PEC. (foto Wil Kuijpers)

De opstelling die trainer Henk de Jong vanavond bedacht heeft, is als volgt:

Etemadi, Owusu, Straalman, Nieuwpoort, Tutuarima; Vet, Bakker; El Jebli; Narsingh, Nijland, Van Mieghem

Net als in de eerste ronde van de beker, toen VVSB werd uitgeschakeld, verdedigt Agil Etemadi het doel. Hidde Jurjus zit dus op de bank. Robert Klaasen en Myenty Abena nemen daar ook plaats. Javier Vet krijgt een kans op het middenveld.

Ted van de Pavert, terug van een infectie, praat bij met zijn oude trainer John van 't Schip. (foto Wil Kuijpers)

Voor Stef Nijland is het duel met PEC bijzonder. Hij kwam afgelopen zomer over van de club uit Overijssel waar hij overigens vaak geblesseerd was. Nijland begint vanavond als centrumspits, omdat Fabian Serrarens niet helemaal fit is.