Café-eigenaar in Putten mag voorlopig alcohol blijven schenken

PUTTEN - Een café-eigenaar in Putten mag voorlopig zijn drank- en alcoholvergunning houden. De rechter vindt dat er niet genoeg bewijs is dat hij dronken achter de toog stond.

Burgemeester Lambooij wilde per 1 november de vergunning intrekken. De eigenaar zou na sluitingstijd dronken achter de bar hebben gestaan. De eigenaar betwistte dat.

De rechter oordeelde dinsdag dat de burgemeester eerst verder moet onderzoeken of de eigenaar van het café die nacht inderdaad dronken was. Het rapport van de politie laat namelijk vragen open. Daarnaast zijn er twee getuigen die de verklaring van de politie weerspreken.

Omdat niet duidelijk is of de eigenaar inderdaad dronken was, vindt de rechter het belang van de café-eigenaar zwaarder wegen dan het belang van de burgemeester bij het intrekken van de vergunning.