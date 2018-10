'Stop! Stop nu. Domus hoort niet in een klein dorp'

DOETINCHEM - 'Wehl pikt het niet meer. Het is klaar!', zegt Angela die zonder achternaam haar verhaal vertelt aan de gemeenteraad van Doetinchem. 'Waar wachten we op? Dat ene dodelijke incident?' Meneer Martin vult aan in zijn betoog: 'Geef ons ons Wehl terug'.

Tien insprekers, een kleine honderd toeschouwers en kritische raadsleden wonen vanavond de extra raadsvergadering bij over de Domus in Wehl. Afgelopen week hebben ook al elf mensen in vertrouwen hun verhaal verteld aan de raadsleden. De opvang van het Leger des Heils is het gesprek van de dag in het dorp.

Verslaggever Melanie Lokate was bij de raadsvergadering:

De insprekers vanavond hebben diverse meningen. Zo zegt mevrouw Oldenkotte, die op ongeveer 200 meter van de Domus woont, geen overlast te ervaren. 'We moeten met elkaar samenwonen en problemen kun je ook als een uitdaging zien. Kunnen we niet met alle partijen om de tafel gaan zitten om er toch nog uit te komen?', zegt ze in haar betoog.

Ik ben Anke en mijn buurman is Karel, Domus is een muur, Domus is een huis, wij zijn mensen'. Anke Nouwens, bewoner Domus

'Een plek waar ik mezelf kan zijn'

Anke Nouwens, bewoner van de Domus spreekt de raadsleden ook toe. 'Zes jaar geleden veranderde mijn leven, ik raakte mijn huis, gezin en werk kwijt. Ik kreeg een alcoholprobleem en voor mij is de Domus in Wehl een plek waar in mezelf kan zijn. Dit is wat ik nodig heb om op het goede spoor te komen.'

Foto: Omroep Gelderland, bewoner Anke Nouwens van de Domus spreekt in.

Als de Domus er niet zou zijn geweest zou ze waarschijnlijk dood in de goot hebben gelegen, zegt ze zelf. Ook geeft ze aan dat ze zich niet prettig voelt in Wehl. 'Ik word nagekeken, uitgescholden en voel me bedreigd. Ik ben Anke en mijn buurman is Karel, Domus is een muur, Domus is een huis, wij zijn mensen.'

Eerste grote dossier Burgemeester Boumans

'Het is een ingewikkelde discussie met verschillende perspectieven', zegt burgemeester Boumans. 'Voor mij is het eerste grote dossier en tot de zomer was ik ook niet op de hoogte van de problematiek in het dorp.' In juni nog heeft Boumans een gesprek gehad met de begeleidingscommissie en toen ging hij goedgemutst naar huis want: 'Het gaat goed, werd gezegd'.

Ruim een maand later moest Boumans ingrijpen omdat een domusbewoner met een mes op straat zou hebben gezwaaid. Drie bewoners werden uit de Domus gehaald en het Leger des Heils moest maatregelen treffen.

'Wat ik kan concluderen is dat de communicatie veel beter moet.' Er is nu wekelijks overleg met het Leger des Heils, maar volgens Boumans 'zijn we er nog niet'.

'We betreuren de overlast en willen zo graag een goede buur zijn', zegt Dik van den Hoek van het Leger des Heils. 'Ons doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen in de samenleving. We zijn geen gesloten instelling.' Op de vraag of er een toekomst is in Wehl antwoordt van den Hoek: 'We zitten in Wehl en willen hier graag blijven'.

'Domus tast leefbaarheid aan'

Martin Kaal van de Dorpsraad: 'Het is aan de gemeenteraad om namens de inwoners van Wehl erop toe te zien dat het vertrouwen herstelt wordt'. Volgens Kaal is er een tweespalt in het dorp. 'Er zijn mensen die de Domus een warm hart toe dragen. Maar het aantal incidenten neemt toe, het tast de leefbaarheid aan en dat baart ons grote zorgen.'

'We zitten in Wehl en willen hier graag blijven'. Dik van den Hoek, Algemeen directeur Leger des Heils Overijssel

Hoe nu verder?

Het college van burgemeester en wethouders komt in december, uiterlijk januari, met een notitie of raadsvoorstel. Daarna komt er een beeldvormende raad en uiteindelijk een meningsvormende raad.

Zie ook: