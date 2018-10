Burgemeester over autobranden Culemborg: 'Ik vind het onverteerbaar, deel je informatie'

CULEMBORG - Politie, justitie en de gemeente Culemborg roepen inwoners op om meer informatie te delen over de autobranden in de stad, desnoods anoniem. Na een periode van rust is Culemborg afgelopen week opgeschrikt door een nieuwe reeks autobranden.

'Ik vind het onverteerbaar dat Culemborgers hier opnieuw mee te maken krijgen', zegt burgemeester Gerdo van Grootheest. 'Ik doe een beroep op een ieder om informatie te delen met de politie. Dit kan ook anoniem. We weten dat autobranden een lastig fenomeen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk de samenleving aan het langste eind trekt.'

In de Culemborgse wijk Parijsch-Zuid gingen vorige week donderdag drie auto's in vlammen op, een vierde raakte zwaar beschadigd. Afgelopen weekend zijn ook al een auto en een busje uitgebrand. Sinds 2015 zijn in Culemborg meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. Een gouden tip van 20.000 euro in januari leidde tot niets.

Maatschappelijke impact groot

'De branden hebben grote impact op de eigenaren van de voertuigen. Maar daarnaast ook op de stad als geheel. De branden zorgen voor gevoelens van onrust en onveiligheid bij veel Culemborgers', staat te lezen in een gezamelijke verklaring van de autoriteiten. De maatschappelijke impact van de autobranden is groot. 'Het is nog altijd mijn verwachting dat de daders van deze laffe daden worden opgespoord', aldus burgemeester Grootheest.

De politie doet onderzoek naar de branden. Over de inhoud van het onderzoek worden geen mededelingen gedaan.

