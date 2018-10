Deel dit artikel:













Man met mes pleegt overval op Jumbo in Nijkerk Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - De Jumbo-supermarkt aan het Molenplein in Nijkerk is maandag rond 17.00 uur overvallen. Er is niemand gewond geraakt.

De overval is gepleegd door een man met een mes. Hij rende weg in de richting van het station. Of hij iets heeft buitgemaakt, weet de politiewoordvoerster niet. De politie is op zoek naar de man. Er is ook een Burgernetmelding verstuurd. Het gaat om een man van ongeveer 1 meter 85 met een baardje. Hij heeft een trainingspak aan, een witte trui, een witte of grijze jas en schoenen met een rode zool. 💬 WhatsApp ons!

