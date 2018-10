College Nijmegen over Pietendiscussie: 'Alle Pieten zijn welkom'

NIJMEGEN - De invulling van het uiterlijk van Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas is aan de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen en niet aan de gemeente. Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks in Nijmegen over de komende Sinterklaasintocht.

Quirijn Lokker van GroenLinks Nijmegen stelde zijn vragen naar aanleiding van het voornemen van de NTR om Sinterklaas dit jaar zowel bij de nationale intocht als in het Sinterklaasjournaal te laten vergezellen door roetveegpieten.

Zwarte Pieten en roetveegpieten

Vorig jaar zei de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen nog dat er in Nijmegen alleen zwart geschminkte of roetveegpieten mee zouden komen met Sinterklaas. De organisatie volgde met deze beslissing de uitspraken van de NTR over de Pieten die Sinterklaas bij de nationale intocht 2017 zouden vergezellen.

'Pijnlijke connotatie met slavernij en racisme'

Quirijn Lokker noemt Sinterklaas 'een feest voor iedereen' en vindt dat geen enkel kind, of volwassene zich buitengesloten of gediscrimineerd zou mogen voelen door dat feest. Lokker: 'De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met slavernij en racisme... Nijmegen verdient een inclusief Sinterklaasfeest waar niemand zich buitengesloten of gediscrimineerd voelt.'

Een Sinterklaasfeest met alleen roetveegpieten zou volgens hem inclusiever en een feest voor iedereen betekenen Maar het college antwoordt daarop: 'Alle Pieten zijn welkom.'

Invloed aanwenden

Lokker vraagt zich af in hoeverre Nijmegen kan meebepalen hoe Zwarte Piet er dit jaar uitziet bij de intocht. 'Zoja, zou het college haar invloed willen aanwenden om in Nijmegen Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten? Zo nee, is het college dan bereid het gesprek aan te gaan met de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen om in Nijmegen Sinterklaas te laten vergezellen door roetveegpieten?'

Het college laat weten: 'De invulling van het uiterlijk van de Pieten is aan de stichting en niet aan de gemeente. Wij zijn echter wel bereid hierover met hen in gesprek te gaan.'

