Ouders vermoorde Romy (14): 'Hulp aan dader faalde'

HOEVELAKEN - De ouders van de vorig jaar vermoorde Romy uit Hoevelaken zijn boos. Ze vinden dat de jongen die hun 14-jarige dochter doodde te veel vrijheid kreeg van de instelling die hem behandelde.

De inmiddels 15-jarige jongen verkrachtte en vermoordde het meisje juni vorig jaar. Hij kende Romy van de J.H. Donnerschool in De Glind, een school voor speciaal onderwijs. Hij had eerder al een hardloopster aangerand en werd daarom behandeld in de GGZ-instelling De Waag. In de kliniek bekende hij dat hij daarvóór al een vrouw op een fiets had aangerand.

'Dader had van fiets gehaald moeten worden'

Desondanks mocht hij onbegeleid op de fiets naar school. Bizar, zeggen de ouders tegen RTL Nieuws. 'De dader had al eerder van de fiets gehaald moeten worden.'

De J.H. Donnerschool wist dat de jongen onder behandeling stond, maar niet dat dat vanwege aanranding was. 'Wij denken dat Romy's dood voorkomen had kunnen worden', zegt moeder Marion. 'De school moet op de hoogte zijn van dit soort dingen. Het is essentiële informatie die doorgespeeld had moeten worden.'

De Waag: geen fouten gemaakt

De Waag concludeerde in een eigen onderzoek dat bij de behandeling van de jongen geen fouten zijn gemaakt. Moeder Marion vindt dat een externe partij onderzoek had moeten doen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het onderzoek alleen getoetst en geconcludeerd dat de kwaliteit hiervan voldoende is. De inspectie keek bijvoorbeeld of de juiste vragen zijn gesteld en of de juiste conclusies zijn getrokken.

De ouders van Romy vinden dat instanties beter moeten samenwerken. Moeder Marion tegen RTL Nieuws: 'We krijgen Romy er niet mee terug. Maar het gaat om veiligheid. Dit had ook een andere scholier kunnen gebeuren. Dat is de reden dat we het niet zomaar naast ons kunnen neerleggen. Dat ben ik ook aan Romy verschuldigd.'

