Man vindt twee mortiergranaten langs Waal

IJZENDOORN - Jarrik Waasdorp uit IJzendoorn heeft maandag twee mortiergranaten gevonden langs de Waal in IJzendoorn (gemeente Neder-Betuwe).

Waasdorp heeft koeien lopen in een weiland langs de Waal. 'Ik maak altijd even een rondje. Door de lage waterstand kwam ik de granaten tegen.'

(tekst gaat verder onder de foto):

'Ik heb de politie gewaarschuwd en die zouden een melding maken bij de EOD (Explosieven Opruimings Dienst, red.). De politie zei dat ik ze rustig moest laten liggen. Soms staan ze op scherp, soms niet. Maar het blijft gevaarlijk', stelt Waasdorp.

De politie bevestigt dat er een melding is gemaakt van explosieven op de bewuste plek. 'Maar er is geen aanleiding om direct de EOD in te schakelen, want ze liggen op een afgelegen en afgesloten terrein', legt een politiewoordvoerster uit.

Door de lage waterstanden worden er de afgelopen weken vaker bommen uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.