Beschoten restaurant in Arnhem vanavond dicht

ARNHEM - Restaurant De Blauwe Hoek in Arnhem zit vanwege de schietpartij afgelopen nacht vanavond noodgedwongen dicht.

De technische recherche heeft het pand verzegeld, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Eigenaar Battal Ünal had zijn zaak graag draaiende willen houden en vanavond gewoon gasten willen ontvangen in De Blauwe Hoek, maar dat is dus niet aan de orde.

De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de daders en het voertuig waarop ze zijn gevlucht of camerabeelden van de twee verdachten. De Blauwe Hoek werd iets na middernacht onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. De reden daarvoor is vooralsnog onduidelijk. Ünal zegt geen idee te hebben waarom zijn restaurant is beschoten.