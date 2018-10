Zien Epenaren toekomst in een ouderenzorgdorp?

EPE - Stel: er zou nét boven Epe op de Veluwe een seniorendorp worden gebouwd. Wat zouden Epenaren daarvan vinden? Die vraag legde Jochem van Gelder een groep bewoners van woonzorgcentrum 'de Klaarbeek' uit Epe voor tijdens opnames van het tv programma 'Van Gelders Grijs'.

Methusalem

Het seniorendorp zou de naam 'Methusalem'. meekrijgen. In Amerika bestaan dit soort dorpen al langer. Het zijn steden waar uitsluitend 55+'ers mogen wonen. Jochem van Gelder heeft - om de plannen wat te verduidelijken - een artist impression meegenomen van het mogelijke plan. En wat blijkt: de reacties zijn zeer uiteenlopend. Zo vindt de 84-jarige Henk het een goed idee, al vindt hij het wel zonde dat er bossen voor moeten wijken. En de 89-jarige Coby denkt dat ouderen in Epe zo wat minder eenzaam zijn. Het publiek ziet er echter minder heil in: laten we in Epe de rust bewaren. Gelukkig voor deze bewoners: het voorstel is slechts een proefballonnetje.

Man van 800 liedjes

In dezelfde uitzending gaat Jochem op bezoek bij schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn uit Ede. Dorrestijn heeft inmiddels rond de 800 liedjes geschreven. Zijn bekendste liedje is de begintune van Sesamstraat; 'Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan, voor Sesamstraat.' Wat voor man is de schrijver nou eigenlijk? 'Ik ben positief wat betreft werk. Ik kan niet door Ede lopen zonder dat mensen me aanschieten en zeggen dat ik zo geweldig leuk ben. Maar het leven zelf? Ik vind het één groot bombardement van akeligheden.'

tekst gaat verder onder de video

Thema's

Voor het televisieprogramma Van Gelders Grijs wordt wekelijks het restaurant van een verzorgingstehuis omgebouwd tot studio. Deze keer praat Jochem van Gelder vanuit woonzorgcentrum de Klaarbeek in Epe met ouderen over verschillende thema's.

In deze uitzending: Je bent import en hoe bevalt dat en zou je in een seniorendorp willen wonen? Maar ook: zou je een nieuwe liefde willen? En wat betekent het geloof voor bewoners? De uitzending is dinsdagavond vanaf 17.20 uur te zien op tv bij Omroep Gelderland. Of bekijk hem alvast hier.