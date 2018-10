Nijmegen: 'Verkeersmaatregelen zandtransport niet nodig'

WEURT - Er komen geen verkeersmaatregelen voor de bewoners van de Jonkerstraat in Weurt. Dat meldt het Nijmeegse college aan de raad. De bewoners hadden gevraagd om extra verkeersmaatregelen in verband met het zandtransport van Beuningen naar Nijmegen vanaf 1 januari 2020.

Nu al klagen de bewoners van de Jonkerstraat dat er op de Hogelandseweg achter hun huizen veel te hard gereden wordt. Met name in de avonduren is het volgens het te gek voor woorden.

Maar de verkeerspolitie die op verzoek van Nijmegen controles heeft gehouden, heeft niets geconstateerd. Er volgt nog wel een controle met een scanauto en gaten in het asfalt en losliggende putdeksels die overlast veroorzaken zullen worden hersteld.

'Overlast was al aanwezig'

Bovendien zegt het Nijmeegse college dat de overlast die bewoners van de Jonkerstraat ervaren nu al aanwezig is. 'Het voorgenomen zandtransport zal slechts in zeer geringe mate zorgen voor een toename van de geluidsbelasting, al wordt dat anders ervaren.'

De verkeerskundigen van Nijmegen adviseren daarom om geen maatregelen te nemen omdat de noodzaak daarvoor ontbreekt. 'Als het zandtransport gaat rijden, kan de situatie nogmaals gemonitord worden als er klachten volgen.'

Belofte om niet in file te rijden niet afdwingbaar

Ontzander Boskalis heeft aangegeven niet te rijden in de spits als er filevorming is, maar het college meldt: 'Dit is geen voorwaarde die in een vergunning kan worden opgenomen.'

