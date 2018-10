LIVE: miljoenenbezuiniging in Zutphen, gemeente informeert inwoners

WARNSVELD - Zutphen bezuinigt. En niet zo'n beetje ook. De gemeente moet de komende vier jaar jaarlijks 12 miljoen bezuinigen. Omroep Gelderland en lokale omroep B-FM organiseren daarom vanavond een informatiebijeenkomst voor inwoners van Zutphen. Leden van verschillende politieke partijen zijn aanwezig om met toehoorders in gesprek te gaan en de problemen en plannen toe te lichten. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur is de bijeenkomst hier live te volgen.

Het was een donderslag bij heldere hemel: vlak voor de verkiezingen bulkte Zutphen van het geld: er was 8 miljoen over. Een maand later was daar niets van over. Sterker nog: er is een structureel tekort van 12 miljoen euro per jaar, 48 miljoen in totaal. En het is de vraag of het daarbij blijft.

Zutphen moet keihard bezuinigen en elke inwoner gaat het merken, verwachten alle politieke partijen in de gemeenteraad. Omroep Gelderland organiseert daarom met lokale omroep B-FM een gespreksavond tussen inwoners en politiek. Want hoe heeft het zover kunnen komen en waar vallen straks de klappen?

Presentator: Maarten Dallinga