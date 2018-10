Stoppen of doorgaan? Gemeenten besluiten over PlusOV

Het lijkt erop dat Plus OV in afgeslankte vorm blijft bestaan. Apeldoorn, Deventer en Zutphen, oftewel de grote drie, stoppen (deels) met PlusOV. De zes kleinere gemeenten, die nog niet allemaal hun besluit openbaar hebben gemaakt, willen tot nu toe allemaal blijven samenwerken. Hoe die samenwerking eruit gaat zien en of dat haalbaar is zal later moeten blijken.

PlusOV regelt het vervoer van zo'n 1400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen, Hattem en Deventer. De ritten zijn uitbesteed aan verschillende taxibedrijven. Vorig jaar bleek uit onderzoek van Omroep Gelderland dat het speciaal vervoer van PlusOV structureel met problemen kampte. Honderden gebruikers en mensen in hun directe omgeving klaagden over taxi's die niet komen opdagen, onnodig lange routes en onbeschofte chauffeurs en telefonisten.

Zit er toekomst in?

Sinds de afgelopen schoolvakantie gaat het beter bij PlusOV, maar het loopt nog lang niet altijd vlekkeloos. In alle gemeenten die het routegebonden vervoer (zoals naar school, of de dagbesteding) hebben ondergebracht bij PlusOV is daarom de afgelopen maanden gediscussieerd over of de gemeenten verder willen met de vervoerder, of op zoek willen naar een alternatief. Gemeenten die besluiten (deels) te stoppen zullen, als PlusOV blijft bestaan, frictiekosten moeten betalen. Hoe hoog die zijn is nu nog niet te zeggen. Of het haalbaar is om met een minder gemeenten deze samenwerking voort te zetten moet ook nog worden onderzocht.

Zie ook: 'Nog nooit in zo’n puinhoop gewerkt'; chauffeurs PlusOV voelen zich niet gehoord en gewaardeerd

De gemeenten Apeldoorn, Deventer en Epe maakten hun besluit al eerder bekend. Dinsdag maken Brummen, Zutphen, Hattem, Heerde en Voorst hun besluit bekend. Lochem laat later deze week weten wat de gemeente gaat doen. Benieuwd wat uw gemeente heeft besloten over PlusOV? Wij houden hieronder per gemeente bij wat zij de komende vier jaar willen met het speciaal vervoer.

Apeldoorn - stopt deels

De gemeente Apeldoorn heeft besloten om voor het routegebonden vervoer, zoals het leerlingenvervoer, op zoek te gaan naar een alternatief. De regiotaxi blijft wel via PlusOV lopen. De gemeente Apeldoorn zegt dat inmiddels is begonnen met de aanbesteding. Samen met de gemeenten Deventer en Zutphen voert Apeldoorn nu verkennende gesprekken. Dat betekent dat de gemeenten samen bekijken wat zij belangrijk vinden in een nieuwe vervoerder. Het betekent nog niet dat de gemeenten net als bij PlusOV weer samen gaan optrekken in de uitvoering van het routegebonden vervoer.

Zutphen - stopt deels

Zutphen vindt dat PlusOV prima in staat is om het vraagafhankelijk vervoer (de voormalige Regiotaxi) uit te voeren. Daar willen ze, net als Apeldoorn mee doorgaan. Met het leerlingen-, Jeugdwet- en Wmo-dagbestedings-vervoer stopt ook Zutphen per 1 augustus 2019. De gemeente vindt het vervoersgebied te groot: 'Ouders, instellingen, scholen en zorgaanbieders zijn gebaat bij maatwerk.' Volgens de gemeente willen ouders graag een vaste chauffeur, maar kunnen taxibedrijven dat door de aantrekkende economie niet bieden. 'Vervoerders kunnen dat, mede door de aantrekkende economie, de gewenste kwaliteit van chauffeurs niet garanderen.' Door in de toekomst gebruik te maken van meerdere lokale vervoerders hoopt de gemeente wel aan deze wens te kunnen voldoen.

Voorst - gaat door

De gemeente Voorst meldt dat het college ook de komende vier jaar een overeenkomst met PlusOV wil aangaan. De voorlichter laat weten: 'de brief gaat vanmiddag op de post, zodat hij voor 1 november bij PlusOV op de mat ligt.' Wethouder Wim Vrijhoef liet eerder aan Omroep Gelderland weten graag door te willen. Hij is, als oud bestuursvoorzitter, een groot voorstander van de samenwerking. In tegenstelling tot de directe buren, Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

Epe - gaat door

In Epe heeft de gemeenteraad besloten verder te gaan met PlusOV. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs ziet zeker een aantal verbeterpunten, die ook door de raad zijn aangewezen. 'Deze punten nemen we mee en we zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat er verbetering komt.' De gemeente Epe denkt het routegebonden vervoer juist te kunnen verbeteren door te investeren in PlusOV. 'We willen als gemeente samen met PlusOV en met lokale partijen vanuit een meerjarige partnerschap bouwen aan verbetering van de dienstverlening. Zo kan de menselijke maat weer teruggebracht worden in het vervoer.'

Heerde - gaat door

De gemeente Heerde heeft dinsdag besloten ook verder te gaan met PlusOV, maar geeft de organisatie wel een paar voorwaarden mee. Zo moet PlusOV minder kosten gaan maken als meerdere gemeenten uit de organisatie stappen en moet PlusOV zich aan de begroting houden.

Hattem - gaat door

Ook Hattem heeft besloten door te gaan met PlusOV. De gemeente geeft PlusOV wel een aantal overwegingen uit de gemeenteraad mee. Zo wil Hattem graag dat de klachtenafhandeling en telefonische bereikbaarheid verbetert. Ze hoopt ook dat PlusOV de aanbevelingen die eerder door Partners in Mobiliteit zijn gedaan worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding.

Deventer - stopt helemaal

Het college van burgemeester en wethouders in Deventer wil vanaf 1 juli 2019 helemaal stoppen met PlusOV. Dat betekent dat zowel de regiotaxi als het routegebonden vervoer naar bijvoorbeeld de speciale school of dagbesteding vanaf augustus 2019 helemaal bij een andere organisatie komt te liggen. Samen met Apeldoorn en Zutphen is Deventer begonnen aan het aanbestedingstraject op zoek naar een nieuwe vervoerder.

Brummen en Lochem

Van Brummen en Lochem weten we nog niet ze door willen gaan met PlusOV.

