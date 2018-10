Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man uit Vaassen dealde 2,5 jaar in harddrugs: 30 maanden cel Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - Een 36-jarige man uit Vaassen is dinsdag veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk, voor het dealen en het bezit van harddrugs. Ook had hij een taser en creditcardmes in zijn bezit.

De man verkocht 2,5 jaar lang voornamelijk amfetamine, maar ook XTC en GHB, aan diverse afnemers. Hij deed dit vanuit zijn huis in Vaassen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn ook amfetamine, XTC-pillen en GHB aangetroffen. Ook vond de politie een taser en een creditcardmes in zijn huis. Het bezit van deze wapens is strafbaar. De straf is hoger dan de eis van 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank hield rekening met het strafblad van de man. De rechtbank schat in dat de man ruim 3.200 euro heeft verdiend met de handel in harddrugs. Dit bedrag moet de man aan de staat terugbetalen. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: