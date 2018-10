Dit is de beste snackbar van Gelderland

DOETINCHEM - Eeterij De Dennen in Doetinchem mag zich volgens Snackkoerier.nl de beste cafetaria van Gelderland noemen. De zaak staat zevende in de Cafetaria Top 100 van de website.

'Een aantal maanden geleden was de kans nog nihil dat we zo hoog zouden eindigen', vertelt eigenaar Jerry Weber van De Dennen tegen REGIO8. 'Iedere cafetaria begint op nul. Toen we hoorden dat we deze zevende plek kregen, is dat een mooie kers op de taart.'

'Voelt aan als kroeg'

Volgens de jury is Eeterij De Dennen bijzonder omdat de cafetaria aanvoelt als een kroeg en dat zorgt voor een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Daarnaast roemt de jury de hele familie Weber die als één team in de zaak aan het werk is. De hamburgers, friet en de Mexicaanse burger vielen extra in de smaak bij de jury.



Dat Eeterij De Dennen ook de beste cafetaria van Gelderland is geworden, vindt Weber geweldig. 'We waren vorig jaar al de beste in de Achterhoek en dit jaar de beste van Gelderland. Dat steken we mooi in onze zak.'

'Extra vieren'

Deze zevende plek wordt zeker nog gevierd de komende dagen vertelt Weber. 'We zijn in een hele leuke stemming. We hebben vorige week onze tweede kleindochter geboren mogen zien worden. Daar zijn we ook ontzettend blij mee. Dit stukje maakt de week nog feestelijker en dat gaan we extra vieren.'

Eethuys Airborne in Renkum heeft nog net een top tien-plaats. ‘Een keurige, nette en schone zaak waar je graag naar binnen gaat’, aldus het vakjuryrapport.

De andere Gelderse cafetaria in de top 100:

15. De Heer IJs & Snacks in Winterswijk

32. Eetwinkel Leesten in Zutphen

46. Smulbar in Groenlo

53. Cafetaria De Uitdaging in Voorthuizen

59. Foodmaster Tiel in Tiel

60. Snackbar 't Bikkeltje in Ugchelen

66. Plaza Vorden in Vorden

85. Snackpoint Hill's in Bergharen

87. Cafetaria Litjes in 's-Heerenberg

88. Cafetaria De Markies in Wijchen

94. 't Bakhuus in Duiven