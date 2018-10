Vijf uur lang geen stroom in Nijmeegse wijk Malvert

NIJMEGEN - Een deel van de Nijmeegse wijk Malvert zit woensdag vijf uur lang zonder stroom. Van 9.00 tot 14.00 uur zijn er werkzaamheden aan het net en vanwege de veiligheid van de medewerkers wordt de stroom dan tijdelijk afgesloten. Zo'n 150 huishoudens hebben daardoor geen elektriciteit.

Volgens netbeheerder Liander zijn de werkzaamheden nodig omdat het net daar verouderd is en er kabels moeten worden vervangen.

'Het is natuurlijk vervelend dat mensen er last van hebben', zegt woordvoerder Jelle Wills van Liander, 'Maar we hebben dat proberen te ondervangen door mensen op tijd te informeren. Dan kunnen ze er in ieder geval rekening mee houden.'