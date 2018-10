Vitesse enkele weken zonder Van der Werff

ARNHEM - Vitesse moet het enkele weken stellen zonder Maikel van der Werff.

De aanvoerder kreeg in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard last van zijn knie. Hij probeerde het nog even, maar moest zich uiteindelijk toch laten vervangen. De centrumverdediger dacht schade te hebben aan zijn meniscus en die vrees kwam ook uit, zo bleek uit een MRI scan in Ziekenhuis Rijnstate. Er komt nog een second opinion.

Van der Werff mist in ieder geval de bekerwedstrijd tegen Heracles en waarschijnlijk ook de competitieduels tegen koploper PSV en FC Utrecht. Omdat Rasmus Thelander en Arnold Kruiswijk ook niet fit zijn, wordt de spoeling centraal achterin dun met alleen Danilo Doekhi en Jake Clarke-Salter.