Pepernoten en marsepein! Dit zijn de leukste Sint-uitjes

ARNHEM - Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons land. Dat betekent dat onze uitagenda weer vol staat met leuke Sint-uitjes. We hebben de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Huis vol Pieten

Op veel plekken in Gelderland kun je de goedheiligman in het echt bewonderen. Maar ook kun je zien waar zijn Pieten slapen en waar de cadeaus liggen opgeborgen. Eén van die plekken is 't Pietenhuis in Harderwijk. Kinderen leren er daklopen, marsepein kleien en pepernoten bakken. Ook bij de Eusebius in Arnhem kunnen kinderen dit weekend de pakjeskamer bekijken. Er is ook een postkamer waar alle verlanglijstjes ingeleverd kunnen worden.

Sinterklaas in het kasteel

In Kasteel Cannenburch in Vaassen viert de goedheiligman dit weekend een feestje. Samen met zijn Pieten komt hij logeren in het kasteel. Kinderen kunnen speciale opdrachten doen om een Pietendiploma te halen.

Met Amerigo langs de theaters

De Sint heeft het er maar druk mee, want hij gaat deze dagen ook nog langs de verschillende theaters in onze provincie. In het Stadstheater in Arnhem wordt op zaterdag een groot Sinterklaasfeest gehouden. Een week later gaan Woezel en Pip in Orpheus in Apeldoorn op zoek naar Rommelpiet en bij de Lindenberg in Nijmegen is er volgend weekend een Pepernotencircus.

Pieten in het pretpark

De Pieten houden wel van een beetje actie, dus de attracties in pretpark Julianatoren slaan ze niet over. Ook Sinterklaas is aanwezig bij het Mega Sint Spektakel dit weekend.

Pepernoten bakken in Tiel

Pepernoten horen er helemaal bij tijdens het grote feest. Kinderen kunnen volgende week in Zinder leren pepernoten bakken tijdens de Pietenmiddag. Van 15.00 tot 17.00 uur mogen kinderen pepernoten bakken, knutselen en luisteren naar een mooi verhaal.

Wandel je pepernoten eraf

Marsepein, pepernoten en chocoladeletters. Allemaal erg lekker, maar gezond is anders. Een beetje bewegen kan dus geen kwaad. In Apeldoorn kun je zaterdag en zondag meelopen met de Pepernotenwandeling. Er zijn verschillende afstanden en Sinterklaas en zijn Pieten zijn er natuurlijk ook bij. Zondag zijn er ook Pieten bij de Sint Nicolaas wandeltocht in Heumen.