Omstanders gaan achter overvaller aan

ZUTPHEN - Een onbekende man heeft maandagavond onder dreiging van geweld een supermarkt in Zutphen overvallen.

Volgens de politie kwam de dader rond 19.00 uur de winkel aan het Stationsplein binnen. Hij dwong een medewerker de kassa te legen, waarna hij er met een onbekend geldbedrag vandoor ging.

Signalement

Getuigen hebben de overvaller achtervolgd, maar verloren hem bij het Hagepoortplein uit het oog. Volgens de politie gaat het om een blanke, kale man met een normaal postuur. Hij is 40-60 jaar oud, 1.80 meter lang en had een tatoeage op zijn rechterhand en een oorbel in zijn rechteroor.

Tijdens de overval droeg de man lichtblauwe Nike schoenen met witte accenten en een blauw Adidas jack met capuchon, met aan de zijkant drie groene strepen en een logo van Schalke 04 op de linkerborst. Hij sprak accentloos Nederlands. De politie zoekt getuigen.