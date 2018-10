Rechtszaak drugssmokkel Teuge aangehouden om psoriasis; '800.000 schilfers per dag'

ZUTPHEN - De rechtszaak tegen de twee Duitse piloten die worden verdacht van drugssmokkel vanaf vliegveld Teuge, is dinsdag aangehouden. Er komt extra DNA-onderzoek.

De advocaat van de piloot deed het verzoek omdat DNA van zijn cliënt is gevonden in een koffer waar de drugs in zaten. De advocaat zegt dat het DNA op verschillende manieren op de koffer terechtgekomen kan zijn, omdat zijn cliënt psoriasis heeft. 'Ik verlies tot wel 800.000 huidschilfers per dag', klonk het in de rechtszaak.

Voordat de rechters het extra onderzoek toewezen, vuurden ze de ene na de andere vraag op de piloot met psoriasis af. Ze wilden precies weten hoe hij de koffers met drugs in het vliegtuig heeft gezet en hoeveel wind er die avond stond.

'James Bond film'

De advocaat van de andere piloot zei dinsdag in de rechtszaal dat het politiedossier over de zaak in zijn ogen minder naar een bepaald doel toegeschreven had kunnen worden. 'Ik zie hier helemaal een James Bond film voor me.'

Daarom wilde de advocaat getuigen opnieuw horen: twee Britten en een deskundige. De rechters wezen dit verzoek af.

'5000 euro'

Maandag bleek tijdens de rechtszitting in Zutphen dat de piloten 5000 euro konden verdienden voor hun drugsvlucht naar Groot-Brittannië. Beide vliegers, die sinds begin dit jaar op vrije voeten zijn, zeggen nooit te hebben geweten dat ze drugs vervoerden.

De rechtszaak gaat op 12 maart 2019 verder.

