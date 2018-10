Jongen uit Winterswijk valt 12 meter van parkeerdek

WINTERSWIJK - Een 13-jarige jongen uit Winterswijk is maandag twaalf meter naar beneden gevallen vanaf het parkeerdek van winkelcentrum Arkaden in Bocholt. Hij raakte hierbij zwaargewond.

De jongen was alleen op de fiets van Winterswijk naar Bocholt gereden. Getuigen zagen de jongen maandagmiddag rond 13.50 uur vanaf het parkeerdek van winkelcentrum Arkaden twaalf meter naar beneden vallen in het grind.

Na de val was de jongen direct aanspreekbaar, waarna hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis is gebracht. De jongen verkeert niet in levensgevaar, meldt de Duitse politie.



Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. Ook beelden van bewakingscamera’s bij het parkeerdek bieden daarover geen uitkomst. De politie in Bocholt is daarom op zoek naar getuigen. Uit de eerste resultaten van het politieonderzoek blijkt dat er geen andere personen bij het ongeval betrokken waren.