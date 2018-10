Deel dit artikel:













Gelderse SP wil debat over stalbranden De brand in een kippenschuur in Barneveld. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Gelderse SP wil woensdag een debat over de stalbranden in de provincie. Aanleiding is de grote brand van afgelopen zondag in Barneveld waarbij zo'n 20.000 kippen omkwamen.

De SP wil dat het onderwerp wordt besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen. De fractie wil weten wat er op provinciaal niveau kan worden gedaan om het aantal stalbranden terug te dringen. De SP pleit voor een provinciaal preventieplan. 'Veel gebouwen, in wat voor hoedanigheid ook, worden door de brandweer streng gekeurd. Waarom gebeurt dit niet bij deze enorme bedrijven waar veel dierenlevens op het spel staan', vraagt de SP zich af. Zie ook: 20.000 kippen omgekomen bij brand in Barneveld

Stalbranden voorkomen valt niet mee, dit jaar waren het er al 38

