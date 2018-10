Deel dit artikel:













Restaurant De Leest derde in Lekker500 Sterrenrestaurant De Leest (Foto: Omroep Gelderland)

VAASSEN - Restaurant De Leest in Vaassen is derde in de Lekker500. Vorig jaar stond het driesterrenrestaurant van Jacob-Jan Boerma en Kim Veldman nog vierde in de lijst van de restaurantgids.

De ranglijst wordt aangevoerd door Inter Scaldes in Kruiningen, dat de toppositie overnam van de Librije in Zwolle (nu tweede). Andere Gelderse restaurants in de top 100: 33. 't Nonnetje in Harderwijk (vorig jaar ook 33)

46. Het Koetshuis in Bennekom (46)

49. Het Roode Koper in Ermelo (48)

55. De Kromme Dissel in Heelsum (54)

59. Basiliek in Harderwijk (57)

74. O Mundo in Wageningen (73)

87. De Echoput in Hoog Soeren (86)

94. 't Raedthuys in Duivven (93)

96. La Folie in Zaltbommel (94)

100. De Steenen Tafel in Arnhem (nieuw)

