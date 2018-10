Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Getuige schietpartij Arnhem: 'De knallen duurden minutenlang, het leek wel vuurwerk' Foto: @MixedPie

ARNHEM - Restaurant De Blauwe Hoek in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag doorzeefd met kogels. Omroep Gelderland sprak met een buurtbewoner die de schoten hoorde. 'De knallen duurde minutenlang, het leek wel vuurwerk.'

De man was thuis toen hij rond 0.30 uur de knallen hoorde. 'Ik ging mijn balkon op en zag twee jongemannen wegrijden op een scooter', blikt de bewoner terug. 'Ik kon hun gezichten niet goed zien.' Zie ook: Restaurant in Arnhem doorzeefd met kogels '13 à 14 hulzen' Hij ging de straat op en zag daar een groepje jongeren. 'Die stonden foto's te maken en waren hulzen aan het oprapen. Het waren zeker een stuk of 13 à 14 hulzen', aldus de bewoner. 'Daarna kwam de politie en die heeft iedereen weggestuurd.' Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Omroep Gelderland Een andere buurtbewoner zegt dinsdagochtend tegen verslaggever Jan Sommerdijk dat hij rond 00.35 uur negen schoten hoorde. 'Mensen reageren verbaasd dat zoiets in hun buurt gebeurt', aldus Sommerdijk. Verslaggever Jan Sommerdijk over de schietpartij: 'Ze willen mijn zaak kapot maken' De eigenaar van De Blauwe Hoek, Batal Ünal, reageert geschokt op de schietpartij. Hij begrijpt niet waarom de daders het op zijn restaurant hebben gemunt. 'Ze willen mijn zaak kapotmaken, maar waarom weet ik niet. Normaal is het hier rustig', aldus Ünal. De eigenaar mag zijn restaurant dinsdagochtend niet in. De technische recherche heeft de deur verzegeld. 'Ik wil graag opruimen zodat ik vanavond weer open kan, maar ik weet niet of dat gaat lukken.' Foto: Omroep Gelderland

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: