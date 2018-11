Wat is er dit weekeinde allemaal te doen in Gelderland?

NIJMEGEN - Ook dit weekend is er natuurlijk weer van allemaal leuks te doen in de provincie. Maar heb je nog geen idee wat je gaat doen? Ik heb weer de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Koren gaan uit hun dak in Wezep

In Wezep kun je zaterdag naar de Korendag. In partycentrum Coelenhage treden van 11.00 uur tot 21.00 uur liefst dertig koren met in totaal 1100 zangers en zangeressen op. Het repertoire varieert van shanty tot gospel.

Kappellendag Zevenaar viert jubileum

Voor nog meer muziek kun je ook nog naar Zevenaar. Daar wordt zaterdag de tiende editie van de Kappellendag gehouden. Vanaf 13.00 uur kun je bij zalencentrum Staring genieten van nationale en internationale blaasmuziek.

Handjes uit de mouwen tijdens de Landelijke Natuurwerkdag

Je kunt dit weekend ook de handen uit de mouwen steken tijdens de Landelijke Natuurwerkdag. Het is de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 81 plekken in onze provincie gaan zaterdag mensen buiten snoeien, zagen en nog veel meer.

Bekijk aquarellen van Marjolein Bastin van dichtbij

En ja wie kent haar niet, Marjolein Bastin. Van een wekelijkse rubriek in het tijdschrift Libelle tot kaarten en kalenders die wereldwijd verkocht worden. De originele aquarellen van de Veluwse illustrator zijn nu te zien in het Noord Veluws Museum in Nunspeet. De expositie is tot en met maart volgend jaar te bezoeken.

Gelredag in Huis Bergh

De Ridders van Gelre heten je aanstaande zaterdag van harte welkom in Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Tijdens deze Gelredag kun je er onder andere middeleeuwse schatten uit de tijd van hertogin Catharina bewonderen en een lezing bijwonen over de moderne devotie in Gelderland. De Gelredag is van 10.00 tot 12.00 uur gratis te bezoeken.

Avondje theater met hitmusical Evita

Je zou dit weekend natuurlijk ook het theater in kunnen gaan. In Nijmegen kun je naar de musical Evita. Na tien jaar is de hitmusical weer te zien op de planken in Nederland. De musical gaat over het leven van first lady Evita Duarte van Argentinië. Er zijn voorstellingen drie voorstellingen dit weekend in de Stadsschouwburg.

Esther nam alvast een kijkje bij de musical: