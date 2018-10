Deel dit artikel:













Schietincident in Arnhem

ARNHEM - In Arnhem heeft in de nacht van maandag op dinsdag een schietincident plaatsgevonden. Zo meldt de politie via Twitter.

De politie doet onderzoek naar het incident. Dat vond plaats bij een café in de Spijkerlaan. Dat café was tijdens het incident gesloten. Er vielen geen slachtoffers. Volgens de politie is er mogelijk geschoten met een automatisch wapen. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter. Later meer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52