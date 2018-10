Deel dit artikel:













Restaurant in Arnhem doorzeefd met kogels Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Restaurant De Blauwe Hoek in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag doorzeefd met kogels.

De horecazaak aan de Spijkerlaan was tijdens de schietpartij gesloten. Er vielen geen slachtoffers. Volgens de politie is er mogelijk geschoten met een automatisch wapen. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter. Raam vol met kogelgaten Een raam van het restaurant zit vol met kogelgaten. Buurtbewoners schrokken vannacht wakker van harde knallen. Een aantal van hen nam vanochtend een kijkje bij het restaurant. Ook maakten ze foto's. Ze kunnen niet geloven dat dit in hun straat is gebeurd. Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Omroep Gelderland Wat de aanleiding was voor de schietpartij is niet bekend. De politie doet onderzoek.