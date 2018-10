St. Jansdal ziekenhuis moet uitbreiden bij overname MC Zuiderzee

Dat zal we in afgeslankte vorm gebeuren. Het St. Jansdal wil alleen de polikliniek in Lelystad openhouden. Dit biedt alleen overdag zorg. Mensen die langer opgenomen moeten worden, die moeten uitwijken naar Harderwijk. Ook zullen de intensive care en de verloskamers in Lelystad sluiten en is er een afgeslankte vorm van de eerste hulp. 'Alle specialistische zorg komt naar Harderwijk. Dat zien wij als de enige manier om Lelystad rendabel te laten functioneren in de toekomst.' aldus Poelarends.

Extra personeel

Patiënten moeten zo min mogelijk merken van de overname. Volgens Poelarends wordt de capaciteit in Harderwijk opgeschaald: 'Dat betekend extra bedden en extra spreekuren op de poliklinieken om te voorkomen dat de wachttijden zullen toenemen.' Hiervoor is in de nabije toekomst extra personeel nodig. 'Dit kan personeel uit Lelystad zijn maar dat hoeft niet per se. Dit kunnen ook nieuwe personeelsleden zijn. Medewerkers uit Lelystad zijn altijd welkom om hier te solliciteren. Daar hebben we een speciaal telefoonnummer voor.'

Volgens Poelarends is er geen sprake van onrust onder de werknemers maar wel bezorgdheid. 'Er zijn veel familieleden die over en weer werken en mensen kennen, die daar werken.'

Bij de overnamegesprekken blijft sowieso de polikliniek van MC Zuiderzee in Dronten behouden. 'De klinieken in de Noordoostpolder (Urk en Emmeloord, red) vallen niet binnen een eventueel overnameplan. Daar moeten de ziekenhuizen in Sneek en Zwolle mee in gesprek.'

Rode cijfers

De overname van het MC Zuiderzee is opvallend omdat het St. Jansdal ziekenhuis er zelf financieel ook niet erg goed voor staat. Dit blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie BDO die jaarlijks een stresstest onder ziekenhuizen uitvoert. Volgens Poelarends is dit te verklaren omdat het ziekenhuis vorig jaar is over gestapt naar een elektronisch patientendossier (EPD, red) waardoor de wachttijden van een aantal behandelingen opliepen en er dus minder verdiend werd.

MC Zuiderzee in Lelystad. Foto: Omroep Flevoland.

Overname nog niet rond

Dat het St. Jansdal, het MC Zuiderzee overneemt is nog niet zeker. 'We moeten nog heel veel overleggen en dingen uitzoeken. Wat we nu naar buiten hebben gebracht is ons plan, maar dat moet tot in detail worden uitgewerkt totdat Lelystad onderdeel is van ons ziekenhuis. We moeten daarom nog vaak met de curator om de tafel', zegt Poelarends. Volgens de NOS heeft Cardiologie Centra Nederland (CCN), een netwerk van behandelcentra voor hart- en vaatziekten, zich ook gemeld als overnamekandidaat. Hoe de gesprekken met dit centrum lopen is niet bekend.

'Te zot voor woorden'

Vanuit Lelystad is inmiddels ook gereageerd op de plannen. 'De overname van de ziekenhuiszorg in Lelystad door het St. Jansdal is te zot voor woorden', zegt voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad van de MC IJsselmeerziekenhuizen tegen Omroep Flevoland. Volgens De Bruin heeft het St. Jansdal het financieel al moeilijk genoeg. Hij verwacht niet dat het ziekenhuis uit Harderwijk MC Zuiderzee kan overnemen. De Bruin: 'Wij willen op een gezonde manier doorgaan.'

De voorzitter van de cliëntenraad wil dat Den Haag te hulp schiet bij een doorstart van het ziekenhuis. Woensdag gaat hij naar het debat in de Tweede Kamer.

