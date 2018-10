'Piloten kregen 5000 euro voor drugsvlucht vanaf vliegveld Teuge'

De twee verdachten vertrokken 20 januari 2017 met hun gehuurde vliegtuig vanaf vliegveld Teuge. Eerst ging de vlucht naar het Duitse Dinslaken om benzine te tanken, waarna koers werd gezet naar Groot-Brittannië. Daar is het vliegtuigje met aan boord twee koffers vol drugs nooit geland.

Vlak voor de Britse kust maakte het vliegtuig rechtsomkeert naar Teuge. Daar werden ze aangehouden door de marechaussee. De piloten zeiden in de rechtbank dat ze het gevoel hadden dat er iets niet klopte na telefonisch contact met hun opdrachtgever tijdens de vlucht.

De twee piloten hadden in totaal vijf vluchten gevlogen voor de opdrachtgever, die zij ontmoeten in een nachtclub in Eindhoven. 'Bij de eerste twee vluchten heb ik de koffers gecontroleerd', zei één van de piloten tegen de rechters. Er zaten volgens de piloten documenten in de koffers. Daarna is er volgens de piloten niet meer in de koffers gekeken.

Straatwaarde van 1,8 miljoen euro

Tijdens de rechtszitting werd duidelijk dat een man in spijkerbroek en bruine schoenen de koffers met heroïne aan de vliegeniers overhandigde in Thermen Bussloo. De harddrugs hadden een straatwaarde van 1,8 miljoen euro. In één van de koffers is het DNA van één van de piloten aangetroffen. Die zegt de binnenkant van de koffer nooit te hebben aangeraakt.

Hoe het DNA daar is terechtgekomen? 'Ik heb de huidziekte psoriasis', zei de piloot. 'Ik verlies 800.000 huidschilfers per dag. In de kleine ruimte van het vliegtuig zitten die overal.'

Kijk hier naar waar de piloten precies van verdacht worden:

Beide vliegers, die sinds begin dit jaar op vrije voeten zijn, zeggen nooit te hebben geweten dat ze heroïne vervoerden. Ze zouden meerdere keren hebben gevraagd aan luchtvaartautoriteiten de inhoud van de koffers te controleren en dat gebeurde niet. Als ze hadden geweten van de heroïne, dan hadden ze die in de lucht uit het toestel gegooid, stellen hun raadslieden.

Geen 100 procent controle

'De douane en de marechaussee controleren niet 100 procent van de vluchten', sprak directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge eerder tegen Omroep Gelderland. 'Alleen als er vluchten gepland staan uit landen die niet in het Schengenverdrag staan, zoals Engeland of Zwitserland, kan er worden gecontroleerd. Binnen de Schengenlanden geldt vrij vervoer van goederen en personen.'

Dinsdagochtend gaat de rechtszaak verder. Dan vertellen de officier van justitie en de advocaten van de verdachten hoe zij tegen de zaak aankijken.