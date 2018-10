Schadevergoeding van 1,3 miljoen niet betaald: man uit Zevenaar moet 1080 dagen de cel in

ZEVENAAR - Een man uit Zevenaar moet 1080 dagen de cel in. Hij heeft nog een schadevergoedingsmaatregel van 1,3 miljoen euro openstaan en dat kan hij niet betalen, meldt de politie op Facebook.

Bij een schadevergoedingsmaatregel heeft de rechter of de officier van justitie beslist dat een dader schade moet vergoeden. Het Centraal Justitieel Incassobureau moet ervoor zorgen dat het geld wordt betaald en geeft het geld aan het slachtoffer. Komt de dader niet met geld over de brug, dan komt uiteindelijk de politie in actie.

Maandagmorgen werd de man verrast door een bezoekje van de politie. Omdat hij aangaf dat hij het geld niet heeft, werd hij meegenomen en zit hij de komende drie jaar vast. Het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel blijft openstaan en zal nog steeds moeten worden voldaan. Mocht de man tussentijds toch het bedrag kunnen betalen, dan vervalt de gevangenisstraf.

Waarvoor de man 1,3 miljoen euro schadevergoeding moet betalen, is niet bekend.