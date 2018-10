Afscheidsbrief rebelse Warnsveldse bijna beste archiefstuk van Nederland

'Ik schrijf deze om 4 uuren, dus 7 uuren voordat mij het door een kogel zal benomen worden.' De afscheidsbrief waar deze zin in staat is in een landelijke verkiezing van archiefstukken derde geworden.

Het archiefstuk van het Gelders Archief wordt geschreven in de nacht van 21 november 1799. Freule Judith van Dorth wordt de volgende ochtend geëxecuteerd voor haar steun aan de monarchie en dus tegen de Bataafse Republiek.

De brief is ingezonden voor de verkiezing van Stuk van het Jaar. Een verkiezing waarbij regionale en stadsarchieven worden gevraagd om de mooiste voorwerpen uit hun collectie voor te dragen. De afscheidsbrief werd daarin afgelopen weekend derde van 44 inzendingen. De eerste plaats ging naar 'Kattebelletjes uit de Belgische Opstand', een verzameling brieven van een Nederlandse musketier ten tijde van de Belgische Opstand.

Tekst loopt door onder afbeelding (bron: Gelders Archief)

Volgens Anthony Livius van het Gelders Archief past het stuk bij een trend om meer nadruk te leggen op de rol van vrouwen in de geschiedenis. 'Vrouwengeschiedenis komt steeds meer in de belangstelling. We zien steeds meer een beweging dat vrouwen hun rol in de geschiedenis terugkrijgen. Dit stuk draagt daar ook aan bij.'

'Eeuwig vaarwel aan alle mijn bekenden'

Freule van Dorth werd berecht voor verraad en door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Volgens het Gelders Archief is zij de enige vrouw in de geschiedenis van de Nederlandse Republiek die dat overkomt. De nacht voor de executie schreef ze de brief. 'Waarschijnlijk bij kaarslicht en met trillende handen', aldus Livius. Even buiten Winterswijk werd het vonnis voltrokken.

Hier de tekst van de afscheidsbrief:

Mijn waarde vriend Ik bedank uw zeer voor alle vriendelijkheid aan mijn bewezen in dit leven. Ik schrijf deze om 4 uuren, dus 7 uuren voordat mij het door een kogel zal benomen worden. De reijs van Groenlo, enz. enz. is oorzaak van mijn dood. Ik vind in dezelve een verzoend God. Troost mijn ongelukkige broeder die mij tot in de dood benauwd. Weest zo goed en zegt een eeuwig vaarwel aan alle mijn bekenden. J.M.C.J. van Dorth Freule Judith van Dorth