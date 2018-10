Ontwikkelingsbedrijf Vitale Vakantieparken in 2019 van start

PUTTEN - Tien gemeenten en de provincie Gelderland hebben maandag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. Alle partijen worden aandeelhouder in de ontwikkelingsmaatschappij die tot doel heeft de vakantieparken op de Veluwe weer aantrekkelijk te maken voor vakantiegangers.

Er is vier jaar gewerkt aan de vorming van de ontwikkelingsmaatschappij. Het is een fonds en een ontwikkelbedrijf in één, volgens de gemeenten en provincie noodzakelijk om de vakantieparken op de Veluwe weer nieuw leven in te blazen.

Het ontwikkelbedrijf kan verouderde vakantieparken, huisjes of rechten opkopen en samen met de gemeente de grond teruggeven aan de natuur, of verkopen aan een andere ondernemer. Het fonds is een soort bank waar ondernemers gebruik van kunnen maken om hun park te vernieuwen.

Begin volgend jaar van start

Er wordt een directeur en een raad van toezicht geworven voor de ontwikkelmaatschappij en verwacht wordt dat het begin volgend jaar van start kan gaan. De komende twee jaar moet nog veel uitgewerkt worden, en aan het eind wordt de balans opgemaakt.

De gemeente Nunspeet, die ook deel uitmaakt van het project Vitale Vakantieparken, heeft de samenwerkingsovereenkomst niet getekend. Die gemeente vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn, zoals het ontbreken van een bedrijfsplan en onduidelijkheid over de risico's die de gemeente loopt met deelname.