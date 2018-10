Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijden op Nijmeegse Waalkade verleden tijd: 'We maken ons ernstig zorgen' Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Al rijdend over de Nijmeegse Waalkade, het is verleden tijd. Maandagochtend ging de kade op slot voor al het autoverkeer. Dat is in eerste instantie voor werkzaamheden, maar ook als die zijn afgerond mogen automobilisten er niet meer rijden. 'We maken ons ernstig zorgen', vertelt een ondernemer.

De metamorfose kost 2,8 miljoen en is net voor de zomer van 2019 klaar. Festiviteiten zoals tijdens de Vierdaagsefeesten kunnen blijven. Volgens de gemeente komt er een 'stevige grasmat' te liggen die bijvoorbeeld al het publiek van de Matrixx Live Aan De Kade aankan. De gemeente hoopt op meer publiek door een aantrekkelijke, groene Waalkade. Dat klinkt positief voor de plaatselijke ondernemers, maar die zijn niet allemaal enthousiast. 'Het parkeerterrein gaat weg. Mensen moeten hoger gaan parkeren. We hebben heel veel ouders met kinderen of opa's en oma's', zegt Ed Tonissen van de Pannenkoekenboot. De ondernemer vreest voor het verlies van klanten. 'Randen van de Waalkade bereikbaar' 'Het moet goed bereikbaar blijven. Je kan aan de randen van het gebied nog prima komen, vanuit daar kun je de Waalkade gaan bezoeken', vertelt landschapsarchitect Mathieu Schouten. Volgens hem is een kade met autoverkeer niet meer zoals het hoort. 'Een plek aan de rivier gaat echt een verblijfsplek worden, dat zie je ook in andere steden. Daar hoort geen autoverkeer bij', redeneert hij. Alleen verschillende bussen zullen de Waalkade straks nog passeren. Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Nog geen jaar de tijd Meer groen, grote bomen, ligweides, een kunstwerk, trappen waarop je kunt zitten: het kan niet op. Daarnaast wordt de Waalkade voor een deel verlaagd, wat moet zorgen voor een betere beleving van de Waal. 'Het is super spannend', benadrukt Schouten. Over ruim een half jaar, net voor het nieuwe zomerseizoen, moet het project al zijn afgerond. 'Tot begin volgend jaar worden de kabels en leidingen verlegd op het gedeelte dat verlaagd wordt. In november start de aannemer met de aanleg van de terrassen bij de gevels, zodat die ruim voor het terrassenseizoen weer beschikbaar zijn. Begin volgend jaar wordt eerst het 'theater' bij de Lindenberghaven aangelegd, daarna begint het werk aan het evenemententerrein en de rijbaan en als laatste wordt de keerlus onderaan de Voerweg gemaakt', besluit de gemeente. Bekijk hoe de nieuwe Waalkade eruit gaat zien

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52