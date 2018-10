Marcouch sluit opnieuw drugspand in Arnhem

ARNHEM - Op last van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is een woning aan de Waterlelielaan voor drie maanden gesloten. De woning werd als drugspand gebruikt.

In juli van dit jaar werd een grote hoeveelheid harddrugs in het huis gevonden. Er lagen meerdere pakketten en een plastic zak met - vermoedelijk - XTC-pillen en amfetamine. Ook werden twee tasers, acht gasflessen, drukregulatoren, ontstekingsdraden, bivakmutsen en een hoeveelheid contant geld gevonden.

Het gaat om een van de panden waar in Arnhem al langer onderzoek naar is gedaan. In het kader van hetzelfde onderzoek werd in juli ook al een woning aan de Slochterenweg voor drie maanden gesloten.

Onacceptabel

De burgemeester heeft sinds het begin van dit jaar door een nieuw artikel in de opiumwet de mogelijkheid om op basis van de ernst of aard van een overtreding een woning zonder waarschuwing te sluiten. Op basis van het onderzoek bij deze woningen is Marcouch hiertoe over gegaan: 'Het is onacceptabel dat iemand een woning gebruikt voor het produceren van drugs en daarmee overlast veroorzaakt en de directe omgeving in gevaar brengt.'

De gemeente wil dat de woning na drie maanden gewoon weer een woonfunctie krijgt met nieuwe bewoners.

