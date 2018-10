'Nog nooit in zo’n puinhoop gewerkt'; chauffeurs PlusOV voelen zich niet gehoord en gewaardeerd

LOCHEM - De negen ‘PlusOV-gemeenten’ moeten meer oog hebben voor de ervaringen en suggesties van chauffeurs, om zo het speciaal vervoer te verbeteren. Dat zeggen zij in een enquête van Omroep Gelderland, in de week dat de gemeenten bekendmaken of ze verder willen met PlusOV.

In acht Gelderse gemeenten én in Deventer verzorgen taxibusjes met het PlusOV-logo speciaal vervoer van en naar onder meer scholen, dagbesteding en ziekenhuis. Maar hoelang nog? PlusOV ligt al jaren onder vuur. Zo ging het meermaals flink mis rond de start van het leerlingenvervoer.

De contracten lopen volgend zomer af en vóór komende donderdag moeten de negen betrokken gemeenten elk een besluit nemen over hoe ze verder willen met het speciaal vervoer.

De gemeenten Apeldoorn en Zutphen hebben al bekendgemaakt dat ze alleen het vraagafhankelijk vervoer – losse ritten, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis – bij PlusOV willen houden. Deventer wil helemaal stoppen met PlusOV, dus ook met het routegebonden vervoer (waar ook leerlingenvervoer onder valt).

Wat er ook gaat gebeuren, het speciaal vervoer moet de komende jaren in ieder geval stukken beter. Dat is wat veel van de vijftig (voormalig) chauffeurs die meededen aan een onderzoek van Omroep Gelderland aangeven. ‘Ik heb nog nooit in zo’n puinhoop gewerkt’, zegt een van hen.

Een 5,2 voor PlusOV

Gemiddeld geven de chauffeurs PlusOV een 5,2. Volgens 60 procent is de kwaliteit van het speciaal vervoer door het samenwerkingsverband gedaald. Ruim vier op de tien chauffeurs hebben door de problemen met PlusOV minder plezier in hun werk gekregen. Bijna 60 procent voelt zich als chauffeur soms machteloos.

Er klinkt vooral kritiek op de rol van de gemeenten en de scheiding tussen planning en uitvoering. Net als bij de andere vijf systemen voor speciaal vervoer in Gelderland wordt de planning bij PlusOV centraal geregeld, in dit geval door een regiecentrale van de gemeenten in Lochem. Het rijden van de ritten is uitbesteed aan taxibedrijven Willemsen-de Koning en Taxi Witteveen.

Lees ook: Zes vragen over het speciaal vervoer in Gelderland

Alle shit

Voorheen was ook de planning in handen van de taxibedrijven. Van de respondenten vindt ruim de helft het verkeerd dat dit niet meer zo is. Chauffeurs geven aan dat de taxibedrijven veel beter zicht hebben op wat logische routes zijn. ‘Toen de taxibedrijven de planning nog deden, ging het veel beter’, schrijft iemand. Het is nu lastiger communiceren, stelt een ander. En als de planning een fout maakt, krijgt de vervoerder alle ‘shit’ over zich heen, merkt een chauffeur op.

Er zijn maar een paar planners die weten waar ze mee bezig zijn en die ons met respect behandelen. Chauffeur van PlusOV

Volgens 62 procent van de deelnemers aan het onderzoek, dat werd verspreid in samenwerking met CNV en FNV, heeft de regiecentrale onvoldoende oog voor de ervaringen en suggesties van chauffeurs. Slechts 20 procent vindt daarnaast dat de regiecentrale prettig communiceert. ‘We worden afgebekt’, schrijft een van de chauffeurs. ‘Er zijn maar een paar planners die weten waar ze mee bezig zijn en die ons met respect behandelen.’ Een ander: ‘Planners denken dat ze alles weten, maar plannen dikwijls verkeerd of onnauwkeurig.’ Naar chauffeurs zou echter vaak niet worden geluisterd: ‘Wij moeten rijden van A naar B en verder onze kop houden.’

Hoeveel mensen reizen met PlusOV?

PlusOV is de organisatie voor speciaal vervoer van de negen gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen en Hattem.

– Gemiddeld maken 2.000 mensen maandelijks gebruik van routegebonden vervoer. Gemiddeld aantal ritten: 58.600.

– Gemiddeld vervoert PlusOV 1.400 leerlingen per maand.

– Gemiddeld maken 4.400 mensen per maand gebruik van vraagafhankelijk vervoer (vervoer op afroep). Het gaat om gemiddeld 29.800 ritten. (De cijfers gaan over de periode januari t/m augustus 2018.)

Problematiek onderschat

Veel chauffeurs zijn ook negatief over de negen gemeenten die bij PlusOV betrokken zijn. Ze onderschatten de problematiek, zegt een van hen. ‘Als chauffeurs letterlijk alles zouden doen wat ze in hun boordcomputer krijgen van PlusOV, dan zou het pas echt fout gaan.’

We voelen ons niet gehoord en gewaardeerd. PlusOV-chauffeur die rijdt voor Willemsen-de Koning

Slechts een op de vijf chauffeurs vindt dat de PlusOV-gemeenten snappen hoe het speciaal vervoer werkt. Driekwart stelt dat de gemeenten onvoldoende oog hebben voor de ervaringen en suggesties van chauffeurs. ‘We voelen ons niet gehoord en gewaardeerd’, zegt iemand die rijdt voor Willemsen-de Koning.

Toch vindt slechts een op de vijf deelnemers aan het onderzoek dat PlusOV opgedoekt moet worden. Een veel groter deel, de helft, wil dat straks alleen nog het vraagafhankelijk vervoer via PlusOV loopt. Het routegebonden vervoer, oftewel de ‘vaste’ ritten waaronder het leerlingenvervoer, moet volgens deze chauffeurs terug naar de taxibedrijven.

‘Chauffeurs weten hoe het beter kan’

Het beeld dat uit de enquête komt, verrast mij niet’, zegt Minke Jansma, bestuurder bij FNV Taxi. ‘Het sluit aan op wat wij van onze leden horen.’ Jansma zegt dat chauffeurs gehoord willen worden: ‘Zij kunnen de meeste input bieden als het gaat om hoe het beter kan.’ Dit zou wat haar betreft meer aandacht moeten krijgen bij de nieuwe aanbestedingsronde.

Ook verbaast het FNV niet dat veel chauffeurs voorstellen om het vraagafhankelijk vervoer wél bij PlusOV te houden. ‘Het vraagafhankelijk vervoer lijkt beter te lopen’, zegt Jansma. Het is volgens haar minder complex en daardoor makkelijker te regelen.

Net als FNV zou CNV Vakmensen graag zien dat de regie weer bij de taxibedrijven komt te liggen: ‘Plannen is een vak apart’, zegt onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo. ‘Dat kun je het beste door de taxibedrijven laten doen.’

Reactie PlusOV ‘We zetten vraagtekens bij deze resultaten omdat we niet kunnen duiden wie er heeft gereageerd’, schrijft interim-directeur Jan Akerboom. ‘Onze reactie is dat we ons blijven richten op het goed en veilig vervoeren van onze reizigers. Daarbij hebben we de ruim 450 chauffeurs die nu voor PlusOV rijden hoog in het vaandel staan. Volgens onze informatie verloopt de samenwerking steeds beter. Dat komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede.’

Over dit onderzoek - De enquête werd opgesteld door Omroep Gelderland en afgelopen week onder taxichauffeurs verspreid in samenwerking met CNV Vakmensen en FNV Taxi. De resultaten van het onderzoek zijn niet representatief, maar geven een indruk van de opvattingen en ervaringen van PlusOV-chauffeurs. Aan dit onderzoek deden 43 huidige en 7 oud-chauffeurs van PlusOV mee. Het grootste deel (48 procent) rijdt of reed één tot twee jaar voor PlusOV en het merendeel (44 procent) als uitzendkracht.

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier. Reageren? Mail naar onderzoeksjournalist Maarten Dallinga (mdallinga@gld.nl).