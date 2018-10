Ziekenhuis Harderwijk wil ziekenhuiszorg Lelystad overnemen

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wil een groot gedeelte van de ziekenhuiszorg in Lelystad overnemen. Voor een ander deel van de zorg zullen inwoners van Lelystad naar Harderwijk moeten.

Vorige week werd MC IJsselmeerziekenhuizen met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten failliet verklaard.

St Jansdal wil de uitgebreide poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli behouden in Lelystad. Er komt geen afdeling voor de spoedeisende hulp. Ook voor de zeer specialistische zorg wordt er doorverwezen naar St Jansdal of andere omliggende ziekenhuizen.

St Jansdal verwacht dat de inwoners van Lelystad voor ruim 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken in hun eigen stad terechtkunnen.

Langer bezig met plannen

Het Harderwijkse ziekenhuis wist dat het niet goed ging met de ziekenhuizen van de MC Groep. Al langer waren ze in Harderwijk bezig met plannen om het ziekenhuis in Lelystad te behouden. Volgens het St Jansdal kwamen deze plannen vorige week in een stroomversnelling terecht.

St Jansdal wil dat de huidige medewerkers en medisch specialisten van het MC Zuiderzee in het ziekenhuis blijven werken.

