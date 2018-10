Vrouw rijdt met scootmobiel trap af

NIJKERK - De brandweer in Nijkerk heeft een vrouw met haar scootmobiel van de trap van haar seniorenflat moeten halen. Ze zat een half uur in een benarde positie voordat ze kon worden bevrijd.

De oudere vrouw had boodschappen gedaan en was met de scootmobiel via de lift naar haar woning in de flat aan het Borgmanhof gegaan. Bij het verlaten van de lift is ze vermoedelijk ongecontroleerd en hard naar achteren de lift uitgereden en daarbij met scootmobiel en al achterwaarts op de trap terechtgekomen. Na een paar meter kwam het elektrische voertuig vast te zitten.

Twee brandweerwagens en de politie rukten uit om de vrouw te ontzetten. Voor zover bekend is de vrouw niet ernstig gewond geraakt.